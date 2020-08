In Berlin hat der Unterricht für mehr als 300.000 Schüler wieder begonnen, mit Hygiene-Auflagen, um eine neue Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. So müssen alle Schüler auf den Gängen und Treppen einen Mundschutz tragen, die Klassenzimmer sollen regelmäßig gelüftet werden.

Schulstart in Berlin - mit Corona-Regeln

Schule ist ein Kraftakt. Gerade in der Corona-Zeit. Und besonders für diejenigen, die bei einer Infektion um ihr Leben fürchten müssen. Lehrer mit schweren chronischen Krankheiten zum Beispiel. Pädagogen wie Isabell Marxen, die an Multipler Sklerose leidet. „Ich möchte mich eigentlich nicht verkriechen“, sagt Marxen. Sie ist Lehrerin in einer Kleinstadt südlich von Hamburg und hat schon vor den Sommerferien nur von zu Hause aus unterrichtet.