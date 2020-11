Der graue November zieht sich endlos hin. Wenn sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs am Mittwoch treffen, wird der Lockdown verschärft und entgegen der ursprünglichen Planung über diesen Monat hinaus bis zum 20. Dezember verlängert. Danach steht bereits der nächste Knaller an: ein Böllerverbot zu Silvester.

Im November gelang es, die Zahl der Kontakte um 40 Prozent zu reduzieren. 75 Prozent werden angestrebt. Ein einziges Ereignis könne den Unterschied ausmachen und zu mehr Infektionen führen, heißt es. Erste Modellrechnungen hätten selbst Spezialisten überrascht. Nach Informationen unserer Redaktion arbeitet der Immunologe Michael Meyer-Hermann an solchen Rechnungen – als Argumentationshilfe für Merkel?

Vorbild Niederlande – werden alle Feuerwerke abgesagt?

Sie hat im Vorfeld erklärt, Silvester werde „komplizierter“ als Weihnachten; wohlwissend, dass nicht der Bund, sondern die Länder für ein Böllerverbot zuständig wären, eigentlich die Kommunen. Die SPD-geführten Regierungen befürworten ein allgemeines Verbot – die CDU-Ministerpräsidenten würden es auf „belebte Plätze“ beschränken.

Die Niederlande machten es vor: Sie sagten alle Silvesterfeuerwerke ab. Gruppenbildungen, zumeist obendrein unter Alkoholeinfluss, sollen vermieden, Einsatz- und Hilfskräfte sowie die Krankenhäuser nicht unnötig belastet werden. Der Jahreswechsel soll kein Superspreader-Event werden.

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Der Einzelhandel stellt sich auf die Lage ein. Zuletzt kündigten Baumärkte an, Raketen und Wunderkerzen aus dem Sortiment zu streichen, während die Discounter abwarten. Die Pyrotechnik wird nach dem Gesetz vom 29. bis 31. Dezember verkauft. Produzenten, Lieferanten und Handel brauchen Planungssicherheit.

Wird die Frage in jedem Bundesland anders geregelt, wäre es in den grenznahen Regionen ein Leichtes, Verkaufsverbote zu umgehen. Teilweise gibt es schon zwischen einzelnen Kommunen Unterschiede. In Köln steht das Feuerwerk auf dem Prüfstand, in Düsseldorf nicht.

SPD legt bereits Beschlussentwurf vor, CDU ein Eckpunktepapier

Eine generelle Einschränkung wäre nichts anderes als ein Verkaufsverbot . Wird die Knallerei hingegen erlaubt und nur auf belebten Plätzen untersagt, können die Verkaufsstellen öffnen – umso schwerer fiele hinterher die Kontrolle eines Böllerverbots. Von den SPD-Ländern liegt ein förmlicher Beschlussentwurf vor, von den CDU-Ministerpräsidenten ein Eckpunktepapier.

Länder wollen noch schärfere Corona-Beschränkungen Länder wollen noch schärfere Corona-Beschränkungen

Gerade zum Böllerverbot kommen aus den Unionsreihen unterschiedliche Signale. Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) ist kein Freund eines Verbots, gab aber die Devise aus: „Weihnachten freier, dafür Silvester wieder konsequenter“. Die NRW-Regierung deutete vorsichtig Einschränkungen an. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) macht seine Position von einer Frage abhängig: Trägt Feuerwerk zum Pandemiegeschehen bei oder nicht. „Das sehe ich erst mal nicht.“

Als Bund und Länder Ende Oktober einen Wellenbrecher-Lockdown verabredeten, sprach Merkel von einer „befristeten Kraftanstrengung“, die bis Ende November terminiert sei. Söder ergänzte, „wir verordnen eine Vier-Wochen-Therapie, wenn man das so sagen kann“. Man hoffe, dass die Dosis richtig sei.

Corona – Mehr Infos zum Thema

Zwar konnte der Anstieg der Infektionszahlen gebremst werden, aber die Trendwende blieb aus . Und so werden denn alle Maßnahmen beibehalten: der Verzicht auf Privatreisen und die Schließung von Restaurants, Kinos oder Fitnessstudios.

NRW für vorzeitige Ferien – weniger Schutzmaßnahmen an Grundschulen

Die Bürger sollen möglichst zu Hause bleiben. Selbst für Weihnachten sind Kontaktbeschränkungen im Gespräch: Treffen eines Hausstands mit haushaltsfremden Personen – auch mit Verwandten – sollen auf fünf, maximal zehn Menschen beschränkt werden. Lesen Sie hier : Corona-Gipfel: Wann gibt Merkel die nächste Pressekonferenz?

In öffentlich zugänglichen Gebäuden, Bus und Bahn sowie an stark frequentierten Orten im Freien, an denen sich Menschen auf engem Raum oder für längere Zeit aufhalten, soll eine generelle Maskenpflicht gelten – ausdrücklich auch vor Einzelhandelsgeschäften und auf Parkplätzen.

Der Beschluss von NRW, den Beginn der Weihnachtsferien auf den 21. Dezember vorzuziehen, könnte Schule machen. Die Länder werben für eine Maskenpflicht an den Schulen, teils mit Ausnahmen für Grundschulen, teils differenziert nach Infektionslage. Wie der Unterricht gestaltet wird, soll landesspezifisch geregelt werden – den Bund wollen die Ministerpräsidenten raushalten. Schule ist Ländersache. Wie das Böllerverbot.

Corona – Mehr zum Thema