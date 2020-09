Das Bundeskabinett hat den Weg für eine Verlängerung der Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes in der Corona-Krise freigemacht.

Berlin. Friedrich Merz sorgte mit mehreren Aussagen in einem Interview für Kritik. Was hat der Kandidat auf den CDU-Vorsitz genau gesagt?

CDU-Politiker Friedrich Merz hat mit Aussagen in einem Interview für scharfe Kritik gesorgt. „Hätten sie Vorbehalte, wenn heute ein schwuler Bundeskanzler würde?“, fragte ihn ein Reporter in der Internetsendung „Bild live“.

Der Kandidat auf den CDU-Vorsitz hat die Frage zunächst mit „Nein“ beantwortet. Für Kritik sorgte jedoch der folgende Satz: „Die sexuelle Orientierung geht die Öffentlichkeit nichts an, solange sich das im Rahmen der Gesetze bewegt und solange es nicht Kinder betrifft. An der Stelle ist für mich allerdings eine absolute Grenze erreicht.“

„Solange es nicht Kinder betrifft...“, sagt Friedrich Merz auf die Frage von @WeiseKai , ob er Vorbehalte gg einen schwulen Kanzler hätte. Hier die entscheidende Passage im Video 👇 pic.twitter.com/2x25nRUr6U — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) September 21, 2020

In Sozialen Netzwerken löste die Aussage eine Diskussion aus. Mehrere Nutzer werfen Merz vor, Homosexualität und Pädophilie gleichzusetzen. Merz’ Pressesprecher Armin Peter reagierte ebenfalls auf Twitter: „Diese Behauptung ist bösartig und schlicht falsch. Friedrich Merz hat gesagt: ‘Die sexuelle Orientierung geht die Öffentlichkeit nichts an, solange sie sich im Rahmen der Gesetze bewegt und solange es nicht Kinder betrifft’. Das gilt also für Heteros, Homos und alle anderen.“

Gesundheitsminister Jens Spahn, der selber offen homosexuell ist, sagte zu den Aussagen von Merz auf einer Pressekonferenz: „Wenn die erste Assoziation bei Homosexualität Gesetzesfragen oder Pädophilie ist, dann müssen sie eher Fragen an Friedrich Merz richten.“ Auch spannend: Wie Jens Spahn Konversionstherapien verbieten will

Friedrich Merz: Sorge über Gewöhnung an „Leben ohne Arbeit“

Im weiteren Verlauf des Interviews erklärte Merz, er sei besorgt darüber, dass sich wegen der Corona-Krise zu viele Deutsche an ein „Leben ohne Arbeit“ gewöhnen könnten. „Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht alle daran gewöhnen, dass wir ohne Arbeit leben können“, sagte Merz, der auf dem Parteitag im Dezember für den CDU-Vorsitz kandidieren. „Wir müssen zurück an die Arbeit.“ Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kritisierte Merz’ Äußerungen scharf.

Besonders kritisch bewertete Merz die Situation an den Schulen: „Es bleiben einfach zu viele Lehrer zu Hause.“ Er befürworte den Kurs der schleswig-holsteinischen Bildungsministerin Karin Prien (CDU), die sich sehr rigoros dafür einsetze, dass die Lehrer, die nicht ernsthaft erkrankt sind, in die Schule kommen müssten. „Wir brauchen das System Schule - das muss funktionieren, auch in Corona-Zeiten“, sagte Merz.

Der frühere Unionsfraktionschef kritisierte zudem die von der CDU-geführten Bundesregierung beschlossene Verlängerung des Kurzarbeitergelds. Er befürchte, dass die Regelung Mitarbeiter auf Arbeitsplätzen halte, wo sie eigentlich nicht mehr gebraucht würden. Auch interessant: Friedrich Merz will alle Leistungen des Staats überprüfen

Mit #Kurzarbeit sichern wir Millionen von Arbeitsplätzen in der Corona-Krise und stabilisieren die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Und dieser Mann hat entweder ökonomisch keine Ahnung oder ist sozial zynisch. Oder beides. pic.twitter.com/YyL3nSSB5F — Hubertus Heil (@hubertus_heil) September 21, 2020

Bundesarbeitsminister Heil reagierte mit scharfer Kritik auf Merz’ Äußerungen: „Dieser Mann hat entweder ökonomisch keine Ahnung oder ist sozial zynisch - oder beides“, schrieb der SPD-Politiker auf Twitter. „Mit Kurzarbeit sichern wir Millionen von Arbeitsplätzen in der Corona-Krise und stabilisieren die gesamtwirtschaftliche Nachfrage.“ (dpa/dmt)

Coronavirus – Mehr zum Thema