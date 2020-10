Die Bundesregierung veröffentlicht auf ihrer eigenen Internetseite die Corona-Infektionszahlen für Deutschland – und die weltweiten Zahlen der Johns Hopkins-Universität (JHU). Doch offenbar geriet da am Donnerstag etwas durcheinander – denn die Bundesregierung verkündete mehr als 41 Millionen Todesfälle in Folge einer Coronavirus-Infektion.

Corona-Fallzahlen: Panne auf der Internetseite der Bundesregierung

So hieß es auf der Internetseite: „Laut JHU haben sich weltweit 41.171.337 Menschen in 189 Ländern mit dem Coronavirus infiziert. An oder mit dem Coronavirus sind 41.171.337 Menschen gestorben (Stand: 22. Oktober, 07.30 Uhr).“ Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie in unserem Newsblog.

Doch hierbei handelt es sich um einen Zahlen-Fehler. Weltweit sind bisher mehr als 1,1 Millionen Menschen nach einer Corona-Infektion gestorben. (bef)

