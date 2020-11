An ihren Reisen sollt ihr sie erkennen. Wer die Flugrouten von Donald Trump und Joe Biden vor dem Wahltermin am 3. November nachzeichnet, bekommt ein Gespür dafür, wo die Präsidentschaftswahl in Amerika voraussichtlich entschieden wird. Die meisten Flugplätze, die der Amtsinhaber und sein Herausforderer ansteuern, liegen in umkämpften Bundesstaaten wie Pennsylvania, Michigan, North Carolina, Florida, Wisconsin und Arizona.

Wer hier das Rennen macht, ist so gut wie durch, sagen die Spezialisten vom Portal „FiveThirtyEight”.

Vor vier Jahren hatte Donald Trump, teils sehr knapp, das komplette Sextett für sich gewonnen. Heute liegt Biden in allen sechs Staaten vorn. Anders als in Vorjahren sind aber auch Staaten wie Iowa, Georgia und Texas „im Spiel”. Das Trio war bisher beständig in republikanischer Hand. Umfragen deuten seit Wochen auf einen möglichen Wandel hin.

US-Wahl: Umfragenforscher attestieren Biden mehr Pfade zum Sieg

Für den Demokraten Biden attestieren die Umfragenforscher entschieden mehr Pfade zum Sieg als bei Trump, der sich aus Demoskopen-Sicht schon beim ersten Schlüsselstaat – Florida – besser keinen Patzer erlaubt. Besonderes Augenmerk liegt auf Texas. Die konservative Festung der Republikaner im „Lone Star State” mit seinen 29 Millionen Einwohner wackelt.

Weil Texas nach Kalifornien (55) mit 38 Wahlmännern das größte Kontinent im „electoral college” stellt, das am 14. Dezember auf Basis der Volksabstimmung vom Dienstag mit mindestens 270 Stimmen den Präsidenten wählt, wäre eine Niederlage für Trump hier nahezu „tödlich”. Zu Wochenbeginn sieht die Lage in den „Battleground States“ nach Ermittlung eines Durchschnittswerts aller verfügbaren Umfragen des Referenzportals realclearpolitics.com (Stand 31. Oktober) so aus:

Arizona (11 Wahlleute): Biden +0,1 (Trump 47,2 - Biden 47,3)

Florida (29): Biden +1,6 (Trump 46,8 - Biden 48,4)

Georgia (16): Biden +0,8 (Trump 47,2 - Biden 48,0)

Iowa (6): Biden +1,2 (Trump 46,0 - Biden 47,2)

Michigan (16): Biden +7,3 (Trump 43,1 - Biden 50,4)

Minnesota (10): Biden +4,7 (Trump 43,3 - Biden 48,0)

Nevada (6) : Biden +4,0 (Trump 44,5 - Biden 48,5)

North Carolina (15): Biden +2,1 (Trump 46,8 - Biden 48,9)

Ohio (18): Patt (Trump 46,2 - Biden 46,2)

Pennsylvania (20): Biden +3,7 (Trump 45,7 - Biden 49,4)

Texas (38): Trump +2,3 (Trump 48,0 - Biden 45,7)

Wisconsin (10): Biden +5,7 (Trump 44,8 - Biden 50,5)

Auch Hillary Clinton lag 2016 in den Umfragen vorne – und verlor

Oberflächlich betrachtet ist Joe Biden damit klar favorisiert. Die Frage ist: Stimmen die Umfragen? Donald Trump, was Wunder, beruft sich auf 2016 und sagt: „Sie sind diesmal noch falscher.” Zur Erinnerung: Vor vier Jahren war die Demokratin Hillary Clinton lange Zeit favorisiert und kam am Ende landesweit auf drei Millionen Stimmen mehr als Trump. Allein, der damalige Außenseiter hatte in drei Swing-States (Michigan, Pennsylvania und Wisconsin) zusammengerechnet rund 80.000 Stimmen mehr und entschied über die dort vergebenen 46 Wahlmänner-Stimmen das Rennen für sich.

Umfragen in einigen der genannten Bundesstaaten hatten diesen Ausgang für so gut wie unmöglich gehalten. Hinterher stellte sich heraus, dass die Institute bei ihrer Daten-Kompositionen jene Wählergruppe unterrepräsentiert ließen, die Trump letztlich ins Weiße Haus brachte: weiße, ältere Männer mit niedrigem Bildungsabschluss.

Um den Fehler nicht zu wiederholen, wurde die Methodik in diesem Jahr angepasst. Die führenden Meinungsforscher sind optimistisch, diesmal die komplette Wählerschaft genauer erfasst zu haben. Dass Joe Biden konstant erheblich höhere Beliebtheitswerte als Clinton besitzt und zuletzt nur noch drei Prozent der registrierten Wähler Unentschlossenheit bekundeten, trage ebenfalls zu einer höheren Belastbarkeit der Prognosen bei, sagen sie.

Die gefährliche Wählergruppe sind die „schlummernden“ Wähler

Und trotzdem gibt es einen Unsicherheitsfaktor, der das Bild drehen und Donald Trump über die 270-Stimmen-Hürde im „electoral college” bringen könnte: die verborgenen Wähler. Damit sind Menschen gemeint, die sich in Umfragen bewusst nicht zu Trump bekennen – ihn aber wählen. Im Trump-Lager geht man davon aus, dass die Zahl in die Hunderttausende geht. Kenner wie der Filme-Macher Michael Moore, der bereits 2016 einen Trump-Sieg vorausgesagt hatte, warnt seit Wochen: „Glaubt nicht den Umfragen, der Abstand zwischen Joe und Donald ist viel geringer als alle denken.”

Einer, der das stützt, ist Robert Cahaly vom Institut „Trafalgar Group”. Sein Institut war 2016 gemeinsam mit dem niederländischen Wissenschaftler Arie Kapteyn das einzige, das Trumps Sieg annähernd richtig vorhergesagt hatte. Cahaly prophezeit, dass am Dienstag die Zahl von Wählern, die 2016 „schlummerten” aber diesmal definitiv (pro Trump) zur Wahl gehen, neue Höchststände erreichen wird: „Die Leute werden geschockt sein.”

Bis wann das Rätsel gelöst sein wird, ist offen. Drei Staaten, die das Zünglein an der Waage spielen könnten, werden aller Voraussicht nach aufgrund des hohen Briefwahlaufkommens in der Wahlnacht kein Ergebnis abliefern: Pennsylvania und Michigan müssen zum Teil noch mehrere Tage nach dem eigentlichen Urnengang ordnungsgemäß abgestempelte „mail-in-ballots” berücksichtigen.

