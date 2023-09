Jörg Prophet (AfD) und Kai Buchmann (parteilos, rechts im Bild) treten am 24. September 2023 zur Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters in Nordhausen an.

Am 24. September 2023 treten AfD-Kandidat Jörg Prophet und Amtsinhaber Kai Buchmann zur Stichwahl in Nordhausen an. Prophet könnte der erste AfD-Oberbürgermeister in Deutschland werden. Wie stehen die Chancen?

Am Sonntagabend, 24. September 2023, entscheidet sich, wer für sechs Jahre die Geschicke der Stadt Nordhausen als Oberbürgermeister lenken soll. Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen erreichte keiner der sechs Kandidaten die absolute Mehrheit der gültigen Stimmen, so dass eine Stichwahl nötig ist.

Wann findet die Stichwahl in Nordhausen statt?

Die Stichwahl zum Amt des Oberbürgermeisters in Nordhausen findet am Sonntag, 24. September 2023, statt. Die Wahllokale haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Auch eine Briefwahl ist möglich. Wer im ersten Wahlgang Briefwahlunterlagen beantragt hatte, bekommt diese für die Stichwahl automatisch zugesendet. Alle anderen können die Briefwahl noch bis zum 22.09., 18 Uhr, beantragen.

Wann steht der Sieger fest?

Das vorläufige amtliche Endergebnis wird ab 19 Uhr erwartet. Dies gilt jedoch nur, wenn es am Wahlabend bei der Auszählung nicht zu Pannen kommt.

Wer tritt zur OB-Stichwahl in Nordhausen an?

Als Kandidat mit den meisten Stimmen im ersten Wahlgang geht der Unternehmer Jörg Prophet in die Stichwahl. Er tritt für die AfD an und wäre der erste AfD-Oberbürgermeister in Thüringen und Deutschland. Sein Kontrahent ist Kai Buchmann, der parteilose Amtsinhaber.

Wie war das Ergebnis des 1. Wahlgangs?

Am Sonntag, 10. September 2023, waren 32.926 wahlberechtigte Nordhäuser aufgerufen, ihre Stimme zur Wahl des neuen Oberbürgermeisters abzugeben. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,4 Prozent und damit fast 12 Prozentpunkte höher als vor sechs Jahren. So haben die fünf Kandidaten und eine Kandidatin abgeschnitten:

Jörg Prophet (AfD) 42,1 % Kai Buchmann (parteilos) 23,7 % Alexandra Rieger (SPD) 18,6 % Andreas Trump (CDU) 11,2 % Stefan Marx (FDP) 3,0 % Carsten Meyer (Grüne) 1,4 %

Prophet oder Buchmann – Wer hat die besten Aussichten?

Eins steht fest: Die Wahl wird spannend, ein Ergebnis lässt sich nicht seriös vorhersagen. Zwar geht der AfD-Bewerber mit deutlichem Vorsprung in die Stichwahl, die Wähler der anderen Parteien werden vermutlich aber mehrheitlich Buchmann ihre Stimme geben. Entscheidend wird der Grad der Mobilisierung sein, also wie hoch die Wahlbeteiligung unter den Anhängern der AfD und der anderen Parteien sein wird.

Wo in der Stadt und den Ortsteilen haben die Kandidaten ihre Hochburgen – und wo schwächeln sie?

Die Hochburgen der AfD lagen im Stimmbezirk Stadtwerke, wo Jörg Prophet 66,7 Prozent der Stimmen erhielt. Auch in den Ortsteilen war der AfD-Kandidat stark. So holte er in Stempeda 61,9 und in Steigerthal 59,5 Prozent der Stimmen. Die wenigsten Stimmen erhielt Prophet im Briefwahlbezirk 4 mit 27,6 Prozent.

Buchmann errang seine besten Ergebnisse in Herreden mit 44,9 sowie in Hochstedt mit 43,2 und in Petersdorf mit 40,6 Prozent der Stimmen. In allen drei Ortsteilen holte er mehr Stimmen als der Kandidat der AfD. Die wenigsten Stimmen bekam Buchmann im Wahlbezirk Jugendsozialwerk, wo nur 36 Wähler (12,1 Prozent) für ihn votierten.

Gibt es Wahlempfehlungen der anderen Parteien und von Organisationen?

Das umstrittene Thema Wahlempfehlungen handhaben die Parteien vor der Stichwahl sehr unterschiedlich. Die Grünen forderten in den vergangenen Tagen öffentlich dazu auf, Buchmann zu unterstützen. Auch die Linke sprach eine Wahlempfehlung für den Amtsinhaber aus. Die SPD, deren Kandidatin Alexandra Rieger Buchmann zuvor Mobbing vorgeworfen hatte, sprach sich lediglich dafür aus, der AfD keine Stimme zu geben. Auch die FDP distanzierte sich lediglich von der AfD, sprach sich aber nicht direkt für Buchmann aus. Die CDU warnte, dass eine Wahlempfehlung auch als "Altparteienkartell" gewertet und das Gegenteil bewirken könnte.

Auch mehrere Gewerkschaften, die Arbeiterwohlfahrt, Diakonie, Caritas, Lebenshilfe, Jugendsozialwerk, der Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Jens-Christian Wagner, und das Altstadtoriginal Hannichen Vogelstange werben dafür, dem AfD-Kandidaten keine Stimme zu geben. Nordhausens Ex-Oberbürgermeisterin Barbara Rinke sprach sich direkt für Buchmann aus. Der Nordthüringer Unternehmerverband (NUV), Thüringens größter unabhängiger Wirtschaftsverband, betont dagegen seine politische Neutralität.

Wie rechts ist Jörg Prophet?

Wenige Tage vor der Stichwahl wurde bekannt: Der AfD-Bewerber steht schon länger im Visier des Verfassungsschutzes. Im Bericht über das Jahr 2021 wird auf mehr als einer Seite über einen Beitrag eines Kreistagsmitgliedes der AfD Nordhausen berichtet – und dem Verfasser ein „geschlossen geschichtsrevisionistisches Weltbild“ bescheinigt. Hierbei handelt es sich um Prophet. In dem gemeinten Beitrag wird beispielsweise über die „Morde von Dresden“ geschrieben, die als „gerechte Strafe“ propagiert würden, weil sie „das Tätervolk“ betreffen würden. Der Verfassungsschutz stellt in seinem Bericht dazu fest, dass hier nahezu wortgleich übernommen werde, was sich jährlich in sogenannten Trauermärschen der rechtsextremen Szene ausdrücke.

Was ist mit Buchmanns Suspendierung?

Gegen Buchmann läuft ein Disziplinarverfahren wegen Dienstpflichtverletzungen. Am schwersten wiegen Vorwürfe, er habe seine Stellvertreterin, Alexandra Rieger, gemobbt. Im Frühjahr war Buchmann deshalb für einige Monate suspendiert. Ein Verwaltungsgericht machte die Suspendierung rückgängig, seit Anfang August ist er wieder im Amt. Das Verhältnis zum SPD-Landrat Matthias Jendricke und zu Stellvertreterin Rieger gilt aber als zerrüttet.

