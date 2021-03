Thüringen bezahlt Impfärzte am besten

Ärzte, die in einer Impfstelle arbeiten, werden in Thüringen mit 175 Euro pro Stunde vergütet. Darüber müssen auch etwaige Praxisausfallentschädigungen abgedeckt werden, heißt es aus dem Gesundheitsministerium.

25 Millionen Euro werden von der Landesregierung für die Unterhaltung der Impfzentren in Thüringen veranschlagt. Ob das Geld ausreicht, steht derzeit aber nicht abschließend fest. „Die Kostenkalkulation wird noch einmal überprüft“, sagte eine Sprecherin von Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) auf Anfrage dieser Zeitung. Die bisher vorhandenen Daten für die Kosten von Impfstellen, Kühlaggregaten und Impfmaterialien beziehen sich auf Schätzungen aus den Monaten November und Dezember.

Zu den Kostenfaktoren zählt dabei auch die Bezahlung der Ärzte in den Impfzentren. Sie erhalten 175 Euro brutto in der Stunde, bestätigte die Sprecherin des Gesundheitsministerium. Nach einem Bericht der Tageszeitung „Welt“ zahlt Thüringen damit bundesweit zusammen mit Sachsen den höchsten Stundensatz. Auch im Nachbarbundesland werden die Impfärzte demnach mit 175 Euro vergütet.

Für die Höhe der Vergütung seien mehrere Faktoren ins Feld zu führen gewesen, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. In einem Flächenland wie Thüringen mit einer vergleichsweise niedrigen Arztdichte sei es schwieriger, Ärzte für die Arbeit in den Impfzentren zu mobilisieren. „Wir sind aber entscheidend auf eine große Bereitschaft zur Mitwirkung angewiesen“, sagt die Ministeriumssprecherin. Ein anderer Punkt: Die Arztpraxen, die sich zur Mitarbeit in den Impfzentren bereit erklären, sollen möglichst als Teams in den Impfzentren eingesetzt werden können. Das führt aber dazu, dass die ambulanten Praxen in der Zeit nicht öffnen – diese etwaigen Praxisausfallentschädigungen müssen, heißt es vom Ministerium, über die Vergütung kompensiert werden.

Die Finanzierung der Impfstellen wird zu 50 Prozent vom Land übernommen, 46,5 Prozent kommen aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds, 3,5 Prozent werden von privaten Krankenversicherungen getragen.