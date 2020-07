Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trump hetzt in Rede zum 4. Juli gegen „Black Lives Matter“

Mit einer spalterischen Rede hat US-Präsident Donald Trump die Feiern zum Unabhängigkeitstag der USA eingeläutet. Vor dem Nationaldenkmal von Mount Rushmore in South Dakota sprach Trump am Freitagabend (Ortszeit) von einer „gnadenlosen Kampagne zur Auslöschung unserer Geschichte“ – und meinte damit die seit Wochen andauernden Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd.

Der Unabhängigkeitstag steht in diesem Jahr auch unter dem Eindruck der sich zuspitzenden Corona-Pandemie. Trotzdem waren nach Angaben der Gouverneurin mehrere Tausend Menschen aus allen Teilen des Landes nach South Dakota gekommen, die wenigsten von ihnen trugen eine Maske. Der Abend endete mit einem großen Feuerwerk vor den berühmten, in Stein gehauenen Porträts von vier US-Präsidenten.

Unabhängigkeitstag: Trump spricht von „wütenden Mobs“ auf den Straßen

Obwohl die USA in den vergangenen Tagen mehrmals in Folge ihre eigenen dramatischen Rekorde bei der Zahl der Neuinfektionen brachen, ließ Trump die Krise weitgehend außer Acht. Es waren die Proteste gegen rassistische Polizeigewalt und die koloniale Vergangenheit des Landes, die ihm den Stoff für die Rede lieferten. Trump warf dem linken Flügel des politischen Spektrums vor, in den Städten des Landes eine „Welle von Gewaltverbrechen“ auslösen zu wollen.

Unter dem „Banner der sozialen Gerechtigkeit“ werde versucht, sowohl die Gerechtigkeit als auch die Gesellschaft zu zerstören. „Wütende Mobs“ versuchten, Statuen der Gründerväter der USA zu Fall zu bringen.

Das „starke und stolze“ amerikanische Volk werde aber nicht erlauben, ihm die Geschichte und Kultur zu nehmen. Der Angriff auf die „großartige Freiheit muss gestoppt werden und wird sehr schnell gestoppt werden“, sagte Trump.

Donald Trump und Ehefrau Melania am Mount Rushmore. Foto: SAUL LOEB / AFP

US-Präsident wehrt sich gegen Forderungen von „Black Lives Matter“

Trumps Anschuldigungen gegen die Demonstrierenden sind nicht neu – am Mount Rushmore ließ er sie aber in geballter Form los. In mehreren Städten waren bei Protesten Statuen von Sklavenhaltern, Kolonialherren und Südstaaten-Generälen gestürzt worden. Die Demokraten wollen umstrittene Statuen aus dem Kongress verbannen. Auch wurden Forderungen zur Umbenennung einiger Militärstützpunkte laut, die an Anführer der Konföderierten Staaten im amerikanischen Bürgerkrieg erinnern.

Trump wehrt sich gegen all dies und die überlebensgroßen Porträtköpfe der Präsidenten George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln sollten seiner Botschaft den scheinbar passenden Rahmen geben.

Die Stimmung bei der Veranstaltung glich einem Wahlkampfevent des Präsidenten. Zwischenrufe wie „Wir lieben dich, Präsident Trump“ waren zu hören. Und seine Rede schien genau darauf ausgelegt zu sein.

Joe Biden liegt in Umfragen vor Donald Trump

Aus den USA solle ein Ort der „Unterdrückung, Herrschaft und Ausgrenzung“ gemacht werden. „Sie wollen uns zum Schweigen bringen, aber wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen“, sagte Trump. Er dagegen trete für das Erbe des Landes, die Vollstreckung von Gesetzen und das Recht auf Waffenbesitz ein. Der Republikaner will bei der Wahl in vier Monaten für eine zweite Amtszeit antreten – und er steht unter Druck.

In Umfragen ist derzeit Joe Biden in Führung, der designierte Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Dabei ist allerdings Vorsicht geboten, wie die Wahl 2016 zeigte. Doch Trump steht nicht nur wegen seines Umgangs mit der Corona-Krise in der Kritik.

Joe Biden liegt derzeit in den Umfragen vor Donald Trump. Foto: Alex Wong / AFP

Unabhängigkeitstag in den USA – Proteste in Washington angekündigt

Nach dem Tod von George Floyd wurde ihm vorgeworfen, sich nicht klar gegen Rassismus zu positionieren und nicht genug Verständnis für den Zorn über Diskriminierung und Ungerechtigkeit im Land zu zeigen. Das Verständnis für friedliche Proteste ist Umfragen zufolge hoch. Die Proteste werden auch Teil des diesjährigen Unabhängigkeitstages sein: Für Samstag sind in der Hauptstadt Washington mehrere Demonstrationszüge angekündigt.

Am Abend (18 Uhr Ortszeit) will Trump im Weißen Haus eine weitere Ansprache zum 4. Juli halten. Im Anschluss sollen die Feierlichkeiten auf der National Mall – einer Promenade zwischen dem Parlamentsgebäude und dem Lincoln Memorial – beginnen. Höhepunkt ist ein Feuerwerk am Abend.

Trump verliert kein Wort zu den fast 130.000 Covid-19-Toten

Washingtons Bürgermeisterin Muriel Bowser hatte beklagt, dass die Feierlichkeiten mitten in der Corona-Pandemie im Widerspruch zu den Richtlinien der Gesundheitsexperten stünden. Trump würde die Corona-Pandemie am liebsten für beendet erklären – was auch bei seiner Rede am Mount Rushmore deutlich wurde. Zu Beginn sprach er „das Virus“ an, aber nicht die mehr als 50.000 Neuinfektionen, die in den vergangenen Tagen jeweils binnen 24 Stunden verzeichnet werden.

Auch den Schmerz über die fast 130.000 Toten, die die USA seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung zu beklagen haben, bedachte er nicht.

Stattdessen sagte Trump vor dicht gedrängten Zuschauern, die größtenteils keine Schutzmaske trugen, die USA seien das „großartigste Land in der Geschichte der Welt“ und dass es „bald“ großartiger als je zuvor sein werde. (küp/dpa/afp)

