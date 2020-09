Dank an Volkhard Knigge, der in seiner Zeit als Direktor der Gedenkstätte Buchenwald auch die Aufarbeitung der Geschichte des Speziallagers unterstützt hat: Heidrun Brauer, Vorsitzende der Initiativgruppe, und die Überlebenden Rolf Staudte, Günter Schnabel, Eberhard Schmidt und Wilhelm Kramer (von links).

Wenige Tage vor seinem 50. Geburtstag stirbt Carl Schaa aus Mellenbach im Schwarzatal fern der Heimat: Am 27. September 1945 endet sein Leben in Buchenwald. Seine Angehörigen werden erst Jahre später Genaueres erfahren, weil Schaas Bruder Paul das Speziallager 2 überlebt und der Familie ganz heimlich sogar den Platz im Wald auf dem Ettersberg zeigen kann, an dem der Leichnam von Carl in die Erde gelegt worden war. Verscharrt, nicht begraben.