Die alte Universitätsstadt Tomsk ist eine von vielen Gemeinden und Regionen in Russland, in denen Regionalwahlen stattfinden. Die Opposition hofft, dass der der Regierung angelastete Giftanschlag auf Alexej Nawalny die Bürger wachrütteln werde.

Der russische Regierungskritiker ist aus dem Koma erwacht und ansprechbar

Deutsche Ärzte gehen davon aus, dass der Putin-Kritiker vergiftet wurde

Labore in Frankreich und Schweden bestätigen nun die Befunde

Nawalny hatte in einem Flugzeug das Bewusstsein verloren und liegt seitdem im Koma

Russische Ärzte sprachen vor seinem Transport nach Deutschland lediglich von einer Stoffwechselstörung und warfen Deutschland voreilige Schlüsse vor

Im Fall des russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny haben zwei weitere Speziallabore in Frankreich und Schweden einen Nervengift-Kampfstoff aus der Nowitschok-Gruppe als Ursache festgestellt. Das teilte die Bundesregierung am Montag mit. Zuvor hatte Deutschland die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OVCW) eingeschaltet. Deren Experten haben demnach ebenfalls Proben von Nawalny entnommen, die nun durch Referenzlabore untersucht werden sollen.

Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte zu den neuen Befunden: „Wir erneuern die Aufforderung, dass sich Russland zu den Geschehnissen erklärt.“ Die deutsche Regierung stehe mit ihren europäischen Partnern „in engem Austausch zu weiteren Schritten“.

Nawalny war am 20. August auf einem Flug in Russland zusammengebrochen und in eine Klinik in Sibirien gebracht worden. Später wurde er auf Drängen seiner Familie in die Charité verlegt. Die Bundesregierung teilte nach Untersuchungen in einem Spezial-Labor der Bundeswehr mit, sie sehe es als zweifelsfrei erwiesen an, dass Nawalny mit dem Kampfstoff Nowitschok vergiftet worden sei.

Alexej Nawalny: Gesundheitszustand verbessert sich

Das künstliche Koma des vergifteten russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny ist beendet worden. Sein Gesundheitszustand habe sich verbessert, und er werde schrittweise von der maschinellen Beatmung entwöhnt, erklärte die Berliner Universitätsklinik Charité am Montag. Er reagiere auf Ansprache, Langzeitfolgen der schweren Vergiftung seien jedoch weiterhin nicht auszuschließen. Lesen Sie hier: Alexej Nawalny ist aus dem künstlichen Koma geholt worden.

Allerdings sei die Symptomatik der durch die Vergiftung ausgelösten Krise „rückläufig“. Insgesamt sei der Zustand Nawalnys „stabil“, hieß es weiter in der Erklärung. Der Putin-Kritiker war auf einem Inlandsflug in Russland zusammengebrochen. Nawalnys Umfeld glaubt, dass er durch einen Tee vergiftet wurde, den er kurz vor dem Abflug getrunken hatte.

International ist der Druck auf Moskau groß, in dem Fall selbst zu ermitteln. Nach Ansicht der Bundesregierung hat Russland ausreichend Informationen für eigene Untersuchungen. „Russland verfügt über alles Notwendige, um Ermittlungen durchzuführen“, sagte Regierungssprecher Seibert in der vergangenen Woche.

Vergiftung Nawalnys: Frankreich und Schweden bestätigen Befunde

In der Erklärung der Bundesregierung heißt es, man habe mit Frankreich und Schweden weitere europäische Partner um eine unabhängige Überprüfung des deutschen Nachweises anhand erneuter Proben von Nawalny gebeten. „Die Ergebnisse dieser Überprüfung durch Speziallabore in Frankreich und Schweden liegen nunmehr vor und bestätigen den deutschen Nachweis“, teilte Seibert mit.

Moskau hatte vergangene Woche verärgert auf Aufforderungen reagiert, Ermittlungen einzuleiten. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte der Staatsagentur Tass zufolge, andere Länder sollten Russland nicht sagen, „welche rechtlichen Schritte wann und auf welcher rechtlichen Grundlage einzuleiten sind“. „Das gefällt uns nicht.“

Nawalny steht in Berlin unter dem Schutz des Bundeskriminalamts (BKA). Das Bundeskriminalamt ist laut Gesetz unter anderem zuständig für den Personenschutz von Mitgliedern der Bundesregierung, aber auch von ausländischen Gästen, beispielsweise bei Staatsbesuchen. In Regierungskreisen hieß es, über diese Regelung im BKA-Gesetz sei es möglich, in dem Fall zu helfen.

