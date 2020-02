Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Richtfest für Etappe zwei

Wenn am Bau alles aus Beton, Stahl und Glas gefertigt ist, bekommt derjenige, der traditionell beim Richtfest den letzten Nagel eigentlich ins Dachgebälk schlagen soll, Probleme. Also wurde improvisiert. Im Rohbau des Zwischensegments der beiden Blöcke des neuen technischen Rathauses hatten findige Köpfe eine Holzlatte an einem Betonpfeiler angebunden und schon konnte Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) loslegen. Ein paar Schläge, fertig. Zuvor hatte Polier Thomas Bodenstein von der Oberlichtenauer Baugesellschaft den traditionellen Richtspruch „Mit Gunst und Verlaub“ rezitiert. Womit die Tradition in der Moderne verankert wurde.

Ziel einer zentralen Verwaltung nähergekommen Erfurts OB wies in ein paar erinnernden Worten darauf hin, dass das Brühl symptomatisch für die Entwicklung der Stadt in den vergangenen 30 Jahren steht. Früher Mikroelektronik und Büromaschinenwerk, heute ein moderner Mix aus Wohnen, Kultur, Tourismus, Sozialem und städtischen Gebäuden. In dem halbfertigen Gebäudekomplex, in dem künftig das technische Rathaus sein Domizil finden soll, habe früher die Konzernleitung residiert. In das gesamte Betriebsgelände sei kaum ein Reinkommen möglich gewesen. Die eigentliche Entwicklung des Brühls habe 1990 eingesetzt. Das sei nicht immer schnell gegangen. Aber Theater und Grand-Hotel hätten einen entscheidenden Anschub geliefert. Nun werde man in den nächsten Wochen und Monaten mit dem Quartier „durch“ sein. Und man sei mit dem technischen Rathaus dem Ziel, die Verwaltungsstandorte an wenigen Stellen in der Stadt zu konzentrieren, näher gekommen. Nur noch vereinzelt würden einige Ämter verstreut liegen. 2024 soll der ganze Komplex fertig sein Dem LEG-Vorschlag, auf dem früheren Industriegelände die beiden früheren Kombinatsblöcke zu sanieren und dort das technische Rathaus unterzubringen, sei damals keine leichte Entscheidung im Stadtrat gefolgt. Auch unter finanziellen Aspekten. Man habe einige Überraschungen vorgefunden. Bausewein lobte die gute zentrale, infrastrukturelle Lage. Im nächsten oder übernächsten Jahr soll auch der Block Warsbergstraße 1 angegangen und 2024 fertig werden. 6,7 Millionen Euro Baukosten Der Zwischenbau, der die beiden Gebäudeteile künftig verbindet, hat eine Bruttofläche von 2000 Quadratmetern. Er soll als Entree dienen und Büros, einen großen Beratungsraum und den Bürgerservice aufnehmen. 6,7 Millionen Euro kostet der Zwischenbau. 50 Prozent davon würden vom Bund gefördert.