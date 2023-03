Der Sömmerdaer Citylauf ist zurück

Sömmerda. Nach drei Jahren Zwangspause erwartet Laufbegeisterte in Sömmerda am 22. April ein großes Angebot.

Der Frühling ist im Anmarsch. Mit ihm geht – normalerweise – auch der Sömmerdaer Citylauf einher. Nicht so in den vergangenen drei Jahren, wo die Coronapandemie die Austragung verhinderte. Am 22. April feiert der beliebte Citylauf sein Comeback!

Start ist vor dem Rathaus, gelaufen wird wieder ein 2-Kilometer-Rundkurs durch die Sömmerdaer Innenstadt, den Kulturpark sowie am Unstrutdamm entlang wieder zurück in den Stadtpark und die Innenstadt. Die Abteilung Leichtathletik des SV Sömmerda ist wie schon in den 25 vorangegangenen Cityläufen als Organisator federführend. Der erste Startschuss wird Punkt 10.30 Uhr für die jüngsten Sportler erfolgen. Diese gehen auf die etwa 350 Meter lange Bambinostrecke vom Rathaus in die Marktstraße, um die Robotron-Uhr und wieder zurück. Startberechtigt sind Kindergartenkinder und Grundschüler bis zum Jahrgang 2016.

1-Kilometer-Lauf als Zwischenlösung für Kinder der U8 und U10

Für die älteren Schüler gibt es zwei Kinderläufe. Zum zweiten Mal gibt es den 1-km-Kinderlauf für die Altersklassen U8 (2016/17) und U10 (2014/15). Dieser soll den Übergang vom Bambinolauf zum Kinderlauf ein wenig abfedern – die 2-km-Strecke hat in den Vorjahren sicher so manchen kleinen Läufer abgeschreckt. Für die Altersklassen U12 (2012/13) und U14 (2010/11) steht wie in den Vorjahren besagter 2-km-Lauf auf dem Programm. Die Jugendlichen können beim 4-km-Jedermannlauf an den Start gehen.

Für die Erwachsenen gibt es in diesem Lauf jedoch keine Altersklassenwertung; hier werden lediglich die ersten sechs Frauen bzw. Männer ausgezeichnet. Der Hauptlauf führt über 10 km, die in fünf 2-km-Runden absolviert werden müssen. Für alle, die sich nach dem Lauf eine Erholungspause im Wasser gönnen wollen, steht die Schwimmhalle kostenlos zum Ausschwimmen zur Verfügung.

Sportliche Familien, Firmen oder Freunde haben die Möglichkeit, den Citylauf im Team zu bestreiten. Jeder der fünf Läufer absolviert den 2-km-Rundkurs einmal und übergibt dann an ein Teammitglied. Die spannende Frage: Wird es in diesem Jahr eine Staffel geben, die schneller als der Hauptlaufsieger ist?

Die Anmeldung kann und sollte bis zum 18. April online unter www.leichtathletik-soemmerda.de erfolgen. Hier finden Interessierte auch alle weiteren Informationen. Kurzentschlossene können am Starttag gegen eine Gebühr nachmelden; die Ausgabe der Startunterlagen erfolgt ab 9 Uhr auf dem Obermarkt.