ATV Eisenberg „Die Bratwürste waren nach zwei Stunden alle“

Maria Lippoldt hat derzeit viel um die Ohren, was auch nicht weiter verwunderlich ist, schließlich wird der ATV Eisenberg am Sonnabend den 22. Pokal der Stadt Eisenberg ausrichten. Da steht sie als Vereinsvorsitzende in der Pflicht. Warum es am Wochenende kein freies Zimmer mehr in Eisenberg geben wird, was sie sich für ihre Schützlinge ausrechnet, warum es dieses Jahr weit mehr Thüringer Bratwürste gibt und was sie außerdem am Wochenende auf gar keinen Fall vergessen darf, kann man dem folgenden Interview entnehmen.

Befinden Sie sich bereits im Vorbereitungsstress?

Mega. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die man nicht vergessen darf.

Die da wären?

Da wäre beispielsweise die Übertragung unseres Turniers auf Sport TV. Dafür benötigt man das Logo von jedem Verein, der am Sonnabend Athletinnen stellt. Außerdem wollen wir das Innere der Halle neu strukturieren, das Areal in einem neuen Gewand präsentieren, da wir größere Ruhezonen für die Teilnehmerinnen benötigen, da in diesem Jahr alles etwas größer daherkommt. Wir versuchen alle das Optimale aus den Gegebenheiten zu machen.

Sie spielen auf die Teilnehmerzahl an?

Genau, es werden wohl so um die 750 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Sonnabend zugegen sein. Wir haben insgesamt 1100 Urkunden zu vergeben, da ja manche Athletinnen in mehreren Kategorien an den Start gehen. Doch von Vereinsseite merken wir auch, dass wir in diesem Jahr an eine Grenze stoßen. Bei der kommenden Auflage werden wir es wohl wieder etwas eindämpfen. In den vergangenen Jahren waren es stets so um die 500 Sportlerinnen und Sportler, die am Wettkampf teilnahmen.

Also auch eine Herausforderung in Sachen Logistik?

Definitiv, man denke nur an das Essen. Man kann zwar immer nur schwer Prognosen diesbezüglich abgeben, da man nicht exakt beziffern kann, wie viel gegessen wird, doch wir sind auf jeden Fall gerüstet, da muss keiner Hunger leiden. Wir haben einfach ganz viel geordert, gerade bei den Thüringer Bratwürsten, die im vergangenen Jahr nach gut zwei Stunden ausverkauft waren. Auch da haben wir etwas aufmunitioniert.

Das klingt ja fast so, als würde es am Wochenende kein freies Zimmer mehr in Eisenberg und Umgebung geben?

In der Tat, manche Vereine übernachten deshalb auch in Gera, andere wiederum in Jena.

Werden also auch die deutschen Leistungszentren den Weg gen Eisenberg am Sonnabend finden?

Abgesehen von Ulm werden alle vor Ort sein: Ingelheim, Rothenburg, Münster. Außerdem werden noch zwölf Vereine aus Tschechien und Österreich sich die Ehre geben.

Es scheint also nach all den Jahren nicht langweilig zu werden. Seit nunmehr vier Jahren leiten sie ja auch die Geschicke des ATV Eisenberg, haben damit auch das Kommando über den Pokal und somit auch über das internationale Turnier inne. Haben Sie sich mittlerweile an das Prozedere im Vorfeld gewöhnt?

Ich muss es ja glücklicherweise nicht alleine stemmen. Ich habe ja meine Mitstreiter, die genau wissen, was sie machen müssen. Auf sie kann ich mich einfach verlassen, sodass ich mich um die Vielzahl der Kleinigkeiten kümmern kann.

Kommen wir einmal zum eigentlichen Wettkampf. Was könnte für den ATV Eisenberg bei der Endabrechnung womöglich herausspringen?

Es wird in diesem Jahr schwierig für uns werden, das kann ich schon einmal sagen. So muss sich beispielsweise Jessika Lippoldt in ihrer Altersklasse 12 bis 14 mit 45 anderen Athletinnen messen. Aber sie ist derzeit in einer sehr guten Form, sodass ein Platz im ersten Drittel möglich sein sollte, zumal sie die Älteste im Teilnehmerfeld ist.

Und Alexandra Grubert vom ATV Eisenberg?

Sie wird mit dem Dance-Team aus Ingelheim an den Start gehen, mit dem sie dann auch zur Weltmeisterschaft nach Aserbaidschan reisen wird. Ich denke, dass sie in der Kategorie gewinnen werden, immerhin ist das Team der Favorit.

Und werden Sie auch in das Wettkampfgeschehen eingreifen?

Ja, auch dieses Jahr werde ich mit dem Step-Team in meiner Altersklasse antreten?

Zum wievielten Male sind Sie denn jetzt mit von der Partie?

Ich bin von Anfang an dabei, seit 1999. Lediglich 2006 habe ich pausiert.

Warum?

(Lacht) Damals war ich hochschwanger. Am 1. März kam meine Tochter Jessika (Lippoldt, Anmerkung der Redaktion) auf die Welt.

Dann hat Sie ja am Sonntag Geburtstag.

(Lacht) Richtig, auch das darf ich bei allem Vorbereitungsstress nicht vergessen.

