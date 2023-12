Blue Volleys Gotha reisen zum Spitzenspiel nach Eltmann

Hannes Krochmann und Co. wollen am Samstagabend in Eltmann überraschen.

Gotha Volleyball-Zweitligist muss am Samstag beim Ersten bestehen. Ein Wiedersehen gibt es mit Jannis Hopt.

Mehr Spitzenspiel geht nicht: Am Sonnabend treffen der Tabellenzweite, die Blue Volleys Gotha, und der Tabellenführer VC Eltmann zum direkten Vergleich aufeinander. Anpfiff in Eltmann ist um 19:30 Uhr. Es mag für einige Betrachter überraschend sein, dass ein Aufsteiger kurz vor der Saisonhalbzeit die Tabelle der 2. Bundesliga Süd anführt. Aber der VC Eltmann ist alles andere als ein normaler Aufsteiger. Zum einen ist der Kader der Unterfranken gespickt mit erfahrenen Erst- und Zweitligaspielern und zum anderen war man in der Saison 2019/20 sogar noch Erstligist.

Diagonalangreifer Jannis Hopt stand vor zwei Jahren für ein Jahr bei den Blue Volleys unter Vertrag. Zwischen ihm und Gothas Diagonalangreifer Erik Niederlücke dürfte es am Sonnabend zu einem interessanten Kräftemessen kommen. Mit Zuspieler Jason Lieb führt ein Eltmanner derzeit die MVP-Wertung in der Südstaffel an. Er ist ähnlich Gothas Zuspieler Hannes Krochmann auch immer für eigene Punktgewinne gut.

Allein diese genannten Fakten zeigen die Schwere der Aufgabe, die vor den Gothaern steht. Man hat es mit einem überaus routinierten Team mit etlichen Topspielern in den Reihen zu tun. Doch die Blue Volleys haben in dieser Spielzeit schon mehrfach bewiesen, dass man an Erfahrung gewonnen hat, auch in brenzligen Situationen die Nerven behält und selbst spielerische Akzente setzen kann. Für Trainer Jonas Kronseder liegt trotzdem die Favoritenrolle bei den Hausherren. „Eltmann ist Tabellenführer und hat Heimrecht. Viel wird von der Tagesform abhängen und wer schneller in sein Spiel findet“, sagt er. wm