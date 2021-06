EM 2021: Ein Turnier zwischen Aufbruch und Angst

Beim Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Lettland waren bereits Fans im Düsseldorfer Stadion. Die EM-Partien des DFB-Teams in München dürfen jeweils 14.000 Menschen im Stadion verfolgen.

Essen. Die paneuropäische EM 2021 soll die Völkerverbindung betonen. In den Ausrichterstädten geht es nun vor allem um einen sicheren Ablauf.

Das Olympiastadion von Kiew hatte sich am 30. Juni 2012 fein herausgeputzt, an der Fassade waren bereits die Hinweise aufs Finale zwischen Spanien und Italien angebracht, auf dem großen Vorplatz wehten die bunten Flaggen der EM-Teilnehmer sanft im Wind, als die Europäische Fußball-Union Uefa zur großen Abschlusspressekonferenz bat. Mit dem damaligen Uefa-Präsident Michel Platini, dem smarten Strippenzieher, der bereits die nicht unumstrittene Vergabe nach Polen und in die Ukraine orchestriert hatte.