EM 2021 live: Wer die Spiele im TV und Live-Stream überträgt

Essen. Nicht alle EM-Spiele werden in ARD und ZDF übertragen. Auch MagentaTV mischt mit. Wir geben einen Überblick über die TV-Übertragungen.

Vieles ist neu bei der EM 2021. Erstmals wird die Fußball-Europameisterschaft in elf verschiedenen Ländern ausgetragen. Von Sevilla bis St. Petersburg finden die Spiele statt. Auch in Deutschland werden einige Spiele ausgetragen, nämlich in der Münchener Allianz Arena.

Und um wirklich alle Spiele des Turniers live im TV zu sehen, reicht es in diesem Jahr nicht mehr aus, sich auf die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zu verlassen. Dort wird zwar der Großteil der Spiele gezeigt, jedoch nicht alles. – alle 51 Spiele der Europameisterschaft werden dort im Live-Stream zu sehen sein. Zehn davon sogar exklusiv.

MagentaTV zeigt alle EM-Spiele im Live-Stream – zehn Partien exklusiv

EM 2021: DFB-Kader, Gruppen, Termine – alles zum TurnierDer entscheidende Player im Geschacher auf dem TV-Rechtemarkt heißt aber MagentaTV. Das Pay-TV-Angebot der Telekom umfasst alle Spiele der drei nächsten großen internationalen Fußball-Turniere. „Als Fußballfan kommt man an MagentaTV nicht vorbei,“ sagte Michael Hagspihl, Geschäftsführer der Telekom Privatkunden, selbstbewusst bei der Bekanntgabe des Deals.

Da MagentaTV allerdings nicht im Free-TV übertragen wird, wird ein separates Abo nötig. Nur so können wirklich alle Spiele der EM 2021 geschaut werden. Für Nutzer ohne Internet-Anschluss der Telekom kostet dieser Service derzeit 10 Euro pro Monat.

MagentaTV überträgt alle Spiele der EM 2021. Foto: dpa

Kommentatoren, Experten, Moderatoren: So geht MagentaTV die EM 2021 an

Kommentatoren: Wolff Fuss, Marco Hagemann, Jan Platte, Markus Höhner, Christian Straßburger, Benni Zander

Wolff Fuss, Marco Hagemann, Jan Platte, Markus Höhner, Christian Straßburger, Benni Zander Moderatoren: Johannes B. Kerner, Jan Henkel

Johannes B. Kerner, Jan Henkel Experten: Michael Ballack, Fredi Bobic, Manuel Baum (Spielanalyse), Patrick Ittrich (Schiedsrichter)

ARD und ZDF zeigen 41 Spiele live im TV und Live-Stream – darunter alle Partien des DFB-Teams

Doch ganz große Sorgen um Ihre EM-Spiele müssen sich auch die „klassischen Fernsehzuschauer nicht machen. Denn immerhin 41 der 51 Begegnungen werden auch live in ARD und ZDF gezeigt. Unter anderem alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Das ZDF wird 20 Spiele übertragen, darunter zwei von drei Spielen der deutschen Elf in der Gruppe F wie das Auftaktspiel gegen Weltmeister Frankreich (15. Juni) und die Partie gegen Ungarn (23. Juni). Das Spiel der DFB-Auswahl gegen Europameister Portugal (19. Juni) sowie die weiteren 20 Spiele werden von der ARD übertragen.

Parallel zur Übertragung im Free-TV zeigen ARD und ZDF natürlich auch all ihre Inhalte im kostenlosen Live-Stream in ihren Mediatheken. Für die Fans des DFB-Teams heißt das: Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft während der EM 2021 können kostenlos im Live-Stream geschaut werden.

Kommentatoren und Experten: So geht das ZDF die EM 2021 an

EM-Experten: Per Mertesacker und Sandro Wagner

Co-Kommentatoren: Ariane Hingst und Hanno Balitsch

Kommentatoren: Béla Réthy, Oliver Schmidt, Claudia Neumann und Martin Schneider

Bundestrainer Joachim Löw während eines TV-Interviews. Foto: dpa

Kommentatoren, Experten, Moderatoren: So geht die ARD die EM 2021 an

Kommentatoren: Gerd Gottlob, Tom Bartels und Florian Naß

EM-Experten: Bastian Schweinsteiger, Kevin-Prince Boateng

Moderatorinnen: Jessy Welmer und Esther Sedlaczek

EM 2021 live im TV bei ARD, ZDF und MagantaTV: Hier werden die Spiele der Gruppenphase live übertragen:

EM 2021, Spielplan: Alle Gruppen, Anstoßzeiten und SpielorteKurz erklärt: MagantaTV zeigt alle Gruppenspiele live im Stream. ARD und ZDF teilen sich den Großteil der übrigen Partien auf. Am letzten Gruppenspieltag zeigen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender je ein Parallelspiel. Diese sind mit einem Sternchen (*) markiert.

11.06. 21.00 Italien-Türkei, Gruppe A ARD/MagentaTV

12.06. 15.00 Wales-Schweiz, Gruppe A MagentaTV

12.06. 18.00 Dänemark-Finnland, Gruppe B ZDF/MagentaTV

12.06. 21.00 Belgien-Russland, Gruppe B ZDF/MagentaTV

13.06. 15.00 England-Kroatien, Gruppe D ARD/MagentaTV

13.06. 18.00 Österreich-Nordmazedonien, Grupppe C ARD/MagentaTV

13.06. 21.00 Niederlande-Ukraine, Gruppe C ARD/MagentaTV

14.06. 15.00 Schottland-Tschechien, Gruppe D MagentaTV

14.06. 18.00 Polen-Slowakei, Gruppe E ARD/MagentaTV

14.06. 21.00 Spanien-Schweden, Gruppe E ZDF/MagentaTV

15.06. 18.00 Ungarn-Portugal, Gruppe F ZDF/MagentaTV

15.06. 21.00 Frankreich-Deutschland, Gruppe F ZDF/MagentaTV

16.06. 15.00 Finnland-Russland, Gruppe B MagentaTV

16.06. 18.00 Türkei-Wales, Gruppe A ARD/MagentaTV

16.06. 21.00 Italien-Schweiz, Gruppe A ARD/MagentaTV

17.06. 15.00 Ukraine-Nordmazedonien, Gruppe C ZDF/MagentaTV

17.06. 18.00 Dänemark-Belgien, Gruppe B ZDF/MagentaTV

17.06. 21.00 Niederlande-Österreich, Gruppe C ZDF/MagentaTV

18.06. 15.00 Schweden-Slowakei, Gruppe E MagentaTV

18.06. 18.00 Kroatien-Tschechien, Gruppe D ZDF/MagentaTV

18.06. 21.00 England-Schottland, Gruppe D ZDF/MagentaTV

19.06. 15.00 Ungarn-Frankreich, Gruppe F ARD/MagentaTV

19.06. 18.00 Portugal-Deutschland, Gruppe F ARD/MagentaTV

19.06. 21.00 Spanien-Polen, Gruppe E ARD/MagentaTV

20.06. 18.00 Italien-Wales, Gruppe A ZDF* und MagentaTV

20.06. 18.00 Schweiz-Türkei, Gruppe A ZDF* und MagentaTV

21.06. 18.00 Ukraine-Österreich, Gruppe C ARD* und MagentaTV

21.06. 18.00 Nordmazedonien-Niederlande, Gruppe C ARD* und MagentaTV

21.06. 21.00 Finnland-Belgien, Gruppe B ARD* und MagentaTV

21.06. 21.00 Russland-Dänemark, Gruppe B ARD* und MagentaTV

22.06. 21.00 Kroatien-Schottland, Gruppe D ARD* und MagentaTV

22.06. 21.00 Tschechien-England, Gruppe D ARD* und MagentaTV

23.06. 18.00 Schweden-Polen, Gruppe E ZDF* und MagentaTV

23.06. 18.00 Slowakei-Spanien, Gruppe E ZDF* und MagentaTV

23.06. 21.00 Deutschland-Ungarn, Gruppe F ZDF und MagentaTV

23.06. 21.00 Portugal-Frankreich, Gruppe F MagentaTV

Der Spielplan der EM 2021. Foto: dpa

EM 2021 live im TV bei ARD, ZDF und MagantaTV: Hier werden die Achtelfinals live übertragen:

Kurz erklärt: MagantaTV zeigt alle Viertelfinalespiele live. Gleiches gilt allerdings auch für die öffentlich-rechlichen Sender. Wo welche Spiele übertragen werden, entscheidet sich allerdings erst, wenn die Paarungen feststehen. Die ARD hat dabei Erstzugriffsrecht. Heißt: Der Sender darf sich als erstes aussuchen, welches Achtelfinale er überträgt.

26.06. 18.00 2. Gruppe A – 2. Gruppe B AF1

26.06. 21.00 1. Gruppe A – 2. Gruppe C AF2

27.06. 18.00 1. Gruppe C – 3. Gruppe D/E/F AF3

27.06. 21.00 1. Gruppe B – 3. Gruppe A/D/E/F AF4

28.06. 18.00 2. Gruppe D – 2. Gruppe E AF5

28.06. 21.00 1. Gruppe F – 3. Gruppe A/B/C AF6

29.06. 18.00 1. Gruppe D – 2. Gruppe F AF7

29.06. 21.00 1. Gruppe E – 3. Gruppe A/B/C/D AF8

EM 2021 live im TV bei ARD, ZDF und MagantaTV: Hier werden die Viertelfinals live übertragen:

Kurz erklärt: MagentaTV überträgt auch alle Viertelfinalspiele live. ARD und ZDF übertragen jeweils zwei der vier Begegnungen. Alle Viertelfinalspiele werden also live im Free-TV zu sehen sein. Das ZDF hat dabei das Erstzugriffsrecht.

02.07. 18.00 Sieger AF6 - Sieger AF5 VF1

02.07. 21.00 Sieger AF4 - Sieger AF2 VF2

03.07. 18.00 Sieger AF3 - Sieger AF1 VF3

03.07. 21.00 Sieger AF8 - Sieger AF7 VF4

EM 2021 live im TV bei ARD, ZDF und MagantaTV: Hier werden die Halbfinals live übertragen:

MaganaTV überträgt beide Halbfinalspiele. ARD und ZDF zeigen jeweils eines. Die ARD hat dabei das Erstzugriffsrecht.

06.07. 21.00 Sieger VF2 - Sieger VF1 HF1

07.07. 21.00 Sieger VF4 - Sieger VF3 HF2

EM 2021 live im TV bei ARD, ZDF und MagantaTV: Hier wird das Finale live übertragen:

11.07. 21.00 Sieger HF1 – Sieger HF2 ZDF und MagentaTV

