Gera-Mix im Volleyball abgesagt

Das Gera-Mix 2020 im Volleyball, das am dritten Adventswochenende seine 29. Auflage erlebt hätte, ist abgesagt.

„Nach langen Überlegungen ist es uns in diesem Jahr nicht möglich, das Turnier in der traditionellen Form auszurichten. Das liegt an der Corona-Situation und den damit verbundenen Einschränkungen. Das notwendige Hygienekonzept für so ein großes Turnier ist für uns nicht realisierbar und eine entsprechende Umsetzung nicht möglich“, meint Thomas Hölzel, der Leiter des Organisationsteams.

2021 hoffen die Verantwortlichen, das beliebte Mix-Turnier wieder durchführen zu können.