Germania Ilmenau mit Steigerung im Turnierverlauf

Bad Salzungen Kreisoberliga-Kicker Stammgast bei Turnier um den Salzpokal. Schröter mit zwei Treffern bester Torschütze der Ilmenauer

Germania Ilmenau als Stammgast beim traditionellen Salzpokaltunier vorgestellt, traf in seiner Gruppe auf den Post SV Jena, Dritter der Kreisoberliga Jena-Saale-Orla, den SV Wacker 04 Bad Salzungen, Tabellen-16. der Landesklasse Staffel 3, und den FC 02 Barchfeld, Neunter der Landesklasse 3. Dieses Turnier wird seit einem Jahr mit Bande gespielt, ist für den Zuschauer ob seiner Rasanz und des kämpferischen Einsatzes der Mannschaften ein echtes Highlight im Hallenfußball der Region.

Ilmenau hatte im ersten Spiel gegen Post Jena seine Probleme, sich mit den Bedingungen des Spiels mit der Bande zurechtzufinden. Ein an Tormöglichkeiten armes Spiel brachte Jena nach einer unglücklichen Abwehraktion von Torwart Müller in Führung, die aber Schröter in der letzten Spielminute noch ausgleichen konnte.

Gegen den Gastgeber Bad Salzungen kam man bereits in der ersten Spielminute in Rückstand, den aber wieder Schröter postwendend ausglich. Aber gegen die einsatzstarken Hausherren hatte man dann doch nicht die Mittel, weitere Treffer zu verhindern. Im Zwei-Minuten-Takt geriet man mit 1:4 doch aussichtslos ins Hintertreffen. Nur Ergebniskosmetik waren dann die Treffer von Helbing und Udeh kurz vor Spielende.

Im letzten Gruppenspiel gegen Barchfeld hatte man die Möglichkeit, mit einem Sieg noch das Halbfinale zu erreichen. Aber wiederum in der ersten Spielminute der schnelle Rückstand. Dagegen rannte man bis zur vorletzten Spielminute vergebens an. Weiß war es, dem in der elften Minute mit starkem Einsatz der verdiente Ausgleich gelang. Damit schob man sich in der Tabelle noch an Jena vorbei auf Rang drei.

Wie gut Ilmenau agieren kann, wenn man mal in Führung liegt, zeigte sich im Spiel um Platz fünf gegen den Thüringenligisten FC Schweina-Gumpelstadt. Nach dem Treffer von Cherkashyn in der vierten Minute stand man recht sicher in der eigenen Hälfte und konnte die gebotenen Räume zu weiteren Treffern von Grebhan und Fröhlich nutzen. So hatte man doch noch sein Erfolgserlebnis.

In Gruppe B setzten sich mit Borea Dresden und Bad Langensalza die Favoriten durch. Im Halbfinale hielten sich Dresden und Bad Salzungen schadlos, wobei Letztere am Ende mit einem glücklichem 1:0 auch Turniersieger wurden.

Letztlich wieder ein gelungenes Hallenturnier des SV Wacker 04 Bad Salzungen, mit einer sehr guten Organisation und Durchführung.

Ilmenau spielte mit Müller, Helbing (1), Machts, Udeh (1), Weiß (1), Grebhan (1), Diallo, Fröhlich (1), Cherkashyn (1), Schröter (2).