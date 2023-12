Gothaer Kurzsportnachrichten

Basketball satt gibt es am Sonntag in Gotha.

Gotha Rockets vor Spitzenspiel, Derby in Gotha - das Wochenende bietet interessanten Sport.

Spitzenspiel in Bayreuth

Die Gotha Rockets könnten in der 2. Basketball-Regionalliga Nord einen großen Schritt in Richtung Tabellenspitze unternehmen. Im Rahmen des Topspiels gastieren sie am Samstag um 15 Uhr beim Ersten Bayreuth II, der zuletzt überraschend in Zwickau unterlag. Da der Erfurter Kooperationspartner Löwen erst am Sonntag spielt, dürfte dem Team von Kemal Velishaev ein starker Kader zur Verfügung stehen.

Goldbacher Doppelpack

Handball satt gibt es am Samstag in der Goldbacher Nessetalhalle. Zunächst ist die Zweite in der Landesliga gegen Jena II gefordert (15.30 Uhr), ehe sich im Anschluss die beiden Erstvertretungen in der Oberliga gegenüberstehen. Das Team von Maic Sadewasser will die Saalestädter dabei auf Abstand halten.

Gothaer SV verliert Nummer eins

Tischtennis-Verbandsligist Gothaer SV muss ab der Rückrunde auf seinen Spitzenspieler Alexander Blume verzichten. Der Sachse, den es privat schon in die Heimat zurückzog, wechselt zum Oberligisten TTC Holzhausen.

Rockets starten Relegation

Die JBBL-Auswahl der Gotha Rockets starten am Sonntag in der Bundesliga ihre Mission Klassenerhalt und empfangen in der Relegationsgruppe 2 den Tabellenführer Dresden Titans (13 Uhr/Herzog-Ernst-Sporthalle). Die Sachsen sind noch unbesiegt, Gotha will überraschen.

Volleyball-Derby

In der Volleyball-Thüringenliga steht am Samstag um 11 Uhr das prestigeträchtige Derby zwischen den Blue Volleys Juniors und dem VC Gotha II an. Anschließend ist der Nachwuchs noch gegen Bad Salzungen gefordert.