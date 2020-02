Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nächste Trainer-Beurlaubung: Erlangens Brack muss gehen

Erlangen. Handball-Bundesligist HC Erlangen hat sich nach nur drei Wochen wieder von Trainer Rolf Brack getrennt. "Ich bin natürlich enttäuscht. Ich hatte nur sehr wenig Zeit", bestätigte Brack der Deutschen Presse-Agentur.

"Andererseits kann man das Resultat des letzten Spiels nicht von der Hand weisen, das war eine große Enttäuschung." Zuerst hatte der TV-Sender Sky über die Freistellung von Brack berichtet, der erst Anfang Februar den Trainerjob in Erlangen übernommen hatte. "Aber was zählt, sind Resultate", sagte Brack.

Der HC hatte am die abstiegsbedrohten Eulen Ludwigshafen nach schwacher Leistung mit 23:27 verloren. Bracks Nachfolger wird nach "Sky"-Infos der 2007er-Weltmeister und HC-Kapitän Michael Haaß, der eigentlich erst zur neuen Saison Chefcoach bei den Franken hätte werden sollen. In den vergangenen sechs Tagen hatten sich in der Bundesliga auch die Rhein-Neckar Löwen, MT Melsungen sowie ebenfalls am Freitag die Füchse Berlin von ihren Cheftrainern getrennt.