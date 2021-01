Vom Rollfeld in die Halle: Schweiz siegt bei WM-Start

Gizeh. Die erst wenige Stunden zuvor in Ägypten gelandeten Schweizer Handballer haben überraschend ihr WM-Auftaktspiel gewonnen.

Die nur aufgrund der coronabedingten Absage der USA ins Turnier gerückten Eidgenossen setzten sich in Gizeh mit 28:25 (13:13) gegen Österreich durch. Bester Werfer der Schweiz war mit sieben Treffern Spielmacher Andy Schmid vom Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen. Für die Österreicher war Robert Weber von der HSG Nordhorn-Lingen mit ebenfalls sieben Toren am erfolgreichsten.

Die Schweizer waren erst am Donnerstagnachmittag in Ägypten gelandet und anschließend direkt vom Rollfeld per Bus in die Halle gebracht worden. Erst am Dienstagabend hatten sie von ihrer WM-Teilnahme erfahren.

© dpa-infocom, dpa:210114-99-30012/2