Herber Verlust: Wer dem FC Rot-Weiß Erfurt im Nachholspiel fehlt

Erfurt. Erfurts Trainer Fabian Gerber ist am Mittwoch gegen Luckenwalde zum Umstellen gezwungen. Ein Stammspieler muss eine Gelbsperre absitzen.

Ohne Kapitän Andrej Startsev will der FC Rot-Weiß Erfurt im Nachholspiel an diesem Mittwoch, 19 Uhr, gegen Luckenwalde die Tabellenführung in der Fußball-Regionalliga zurückerobern. Der 28-Jährige sah im Thüringenderby gegen den FC Carl Zeiss Jena (2:2) seine fünfte Gelbe Karte und ist zum Zuschauen verurteilt.

„Ein herber Verlust“, sagt Trainer Fabian Gerber. Trotzdem wollen seine Erfurter den Schwung aus der Schlussphase mit ins Heimspiel nehmen. „Nach so ei­nem Topspiel gilt es jetzt, den Schalter umzulegen und voll konzentriert zu sein“, so Gerber. Er warnt vor dem kampfstarken Gegner. Der FSV sammelte zuletzt fleißig Punkte im Kampf um den Ligaverbleib. Unter anderem wurde Cottbus (1:0), Chemie Leipzig (2:1) und Babelsberg (3:1) bezwungen.

Schon am Samstag, 16 Uhr, steht gegen Lok Leipzig die nächste Begegnung an. Für das Traditionsduell verlosen wir auf unserer Internetseite wieder 5 x 2 Sitzplatzkarten auf der Haupttribüne.

FC Rot-Weiß Erfurt – FSV Luckenwalde Mittwoch, 19 Uhr, Steigerwaldstadion