Ken Budo Heiligenstadt: Sorgen um die Mitglieder

Er betreibt Karate, seitdem er fünf Jahre alt ist, leitet das Karate-Breitensport- und Leistungssporttraining bei Ken Budo Heiligenstadt und gibt zudem auch noch Gesundheitskurse. Doch momentan ist die Situation auch für Peter Friedensohn und seine Trainerkollegen alles andere als einfach. Im Interview der Woche spricht der 31-jährige gebürtige Heiligenstädter unter anderem über die aktuellen Übungsmöglichkeiten, das aktuelle Online-Trainings-Angebot, die Sorgen bezüglich eines Mitgliederschwundes sowie die Hoffnung, den normalen Trainingsbetrieb im neuen Jahr wieder aufnehmen zu können.

Ist ein Training mit den Ken-Budo-Karategruppen aktuell überhaupt möglich?

Wir können uns derzeit aufgrund der aktuellen Bestimmungen nur virtuell treffen, kommen im Internet per Zoom zusammen, um das Training gemeinsam durchzuführen. Um diese Online-Trainingsstunden anbieten zu können, haben wir extra neues Equipment angeschafft.

Und wie sieht dieses Training genau aus?

Ich und die anderen Trainer machen die Übungen vor, die Kinder und Jugendlichen beziehungsweise die Kursteilnehmer machen diese dann nach. Für eine Zweikampf- respektive Kontaktsportart ist das aber natürlich nicht dasselbe, als wenn wir uns zu einem normalen Training in der Halle treffen würden. Man kann zwar die Technik und spezifischen Abläufe auch so üben, aber von einem normalen Training ist das natürlich weit entfernt.

Wie fällt die Resonanz bei diesen Online-Trainingseinheiten aus?

Man muss ehrlicherweise zugeben, dass die Beteiligung in dieser Hinsicht noch durchaus ausbaufähig ist. Wir versuchen natürlich, diese Möglichkeit des Online-Trainings über alle unsere Kanäle zu kommunizieren, aber die Teilnehmerzahl ist nicht so, wie es bei einem normalen Training der Fall wäre. Gerade den Kindern und Jugendlichen fehlt diese Gruppendynamik und das Zusammensein. Und für die Verantwortlichen ist es deutlich aufwändiger und arbeitsintensiver, um so ein Online-Training vorzubereiten.

Haben Sie Angst, dass Mitglieder – und hier speziell der Nachwuchs – abspringen und dem Verein so verloren gehen könnten?

Wir haben sogar große Sorgen, dass uns aufgrund des neuerlichen Lockdowns Mitglieder verloren gehen. Leider ist es derzeit ja auch noch überhaupt nicht absehbar, wann man wieder zu einem normalen Ablauf im Vereinsleben zurückkehren kann. Alles, was wir machen können, machen wir derzeit. Deshalb bin ich auch allen Trainern und Ehrenamtlichen sehr dankbar, dass sie sich so einsetzen.

Könnte es im schlimmsten Fall auch zu finanziellen Problemen kommen?

Im Gegensatz zu Vereinen mit großem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, welche von Hilfen profitieren, sind kleinere Vereine wie wir existenziell auf die Einnahmen aus dem ideellen Bereich angewiesen. Um die fortlaufenden Kosten überhaupt decken zu können, müssen wir weiterhin die Mitgliedsbeiträge einziehen. Anders als bei einer Sachleistung wie einer Fitnessstudio-Mitgliedschaft behält eine Vereinsmitgliedschaft auch mit ihren Rechten und Pflichten weiterhin Gültigkeit, auch wenn der Verein unverschuldet sein Angebot nicht wie sonst zur Verfügung stellen kann. Wir bei Ken Budo sind sehr glücklich und dankbar darüber, dass die allermeisten unserer Mitglieder uns die Treue halten und das Engagement des Vereins in dieser Zeit zu schätzen wissen. Ich als Vereinsvorsitzender kann nur alle Mitglieder, egal welchen Vereins, bitten, diesem auch weiterhin den Rücken zu stärken. Es steht zu befürchten, dass es ansonsten viele Vereine nicht durch die Krise schaffen und das, was vielerorts aufgebaut wurde, nicht mehr in dem Umfang, wie wir ihn kennen, angeboten werden kann.

Halten Sie neuerlichen Lockdown in Bezug auf das Vereinssport-Verbot für gerechtfertigt?

Bei allem, was in der derzeitigen Situation richtig und angemessen ist – wir sind über den neuerlichen Lockdown mehr als angesäuert. Ich wäre dafür und denke, es wäre auch vertretbar, wenn wir unter Beachtung der notwendigen Maßnahmen weiterhin unser Training anbieten könnten. Wir haben als Verein viel Geld, zum Beispiel für Desinfektionsmittel ausgegeben, und einen riesigen Arbeitsaufwand betrieben, um Hygienekonzepte zu erstellen.

Gab es auch schon konkrete Ideen, wie ein alternatives Training hätte aussehen können?

Wir hatten schon überlegt, auf dem Parkplatz ein großes Kirmeszelt aufzustellen, um dort überdacht im Freien Training anbieten zu können. Die Verbote sind meiner Meinung nach nicht differenziert genug.

Haben Sie die Hoffnung, dass es bald mit einem normalen Trainingsbetrieb weitergehen kann?

Wir haben natürlich die Hoffnung, dass es vielleicht sogar schon im Januar wie früher weitergehen kann. Das würden wir uns alle sehr wünschen. Leider glaube ich aber nicht daran, dass das dann schon wieder möglich sein wird. Ich denke, es wird noch bis zum kommenden Frühjahr dauern.

Wie sehr fehlen Trainern und Athleten die Wettkämpfe?

Die fehlen uns alle sehr. Wir konnten noch mit dem Leistungskader an einem Turnier in Österreich in Zell am See teilnehmen, aber alles andere ist ausgefallen. Auch unsere internationalen Eichsfeld Open, die im September zum achten Mal stattgefunden hätten, sind ins Wasser gefallen. Das war für uns natürlich sehr bitter.