Trainingsstart bei Germania Ilmenau. Im Hammergrund hofft Trainer Thomas Giehl in diesem Winter auf weniger Schnee als im Vorjahr. Da konnte sechs Wochen fast gar nichts im Freien gemacht werden.

Fußball Kreisoberliga-Spitzenreiter Germania Ilmenau startet gleitend in die Vorbereitung

Ilmenau Ilmenau testet dreimal und prüft auch Ex-Oberligist FC An der Fahner Höhe

Der Fußball-Kreisoberliga-Spitzenreiter Germania Ilmenau wird nach zwei Hallenausflügen vor dem vorgezogenen Start der Meisterschaft durch zwei noch offene Nachholspiele, beim FSV Gräfenroda (So., 11. Februar, 13 Uhr) und beim FSV Grün-Weiß Blankenhain (Sa., 17. Februar, 13 Uhr) nur noch drei der ursprünglich fünf geplanten Testspiele absolvieren können. Die Partien gegen Siebleben (10. Februar) und bei Wacker Gotha (16. Februar) wurden gestrichen.

Germanias Sportdirektor Chris Schneider: „Wir vollziehen unsere Vorbereitung gleitend, starten locker mit Hallentraining, Saveway-Cup am 29. Dezember und Salz-Cup am 6. Januar in Bad Salzungen. Dienstag, 16. Januar wird offiziell gestartet, hoffentlich mit weniger Schnee, als im Vorjahr.“ Da konnten der damals neue Trainer Thomas Giehl sechs Wochen lang nur sehr eingeschränkt trainieren.

Nach den beiden Hallen-Turnieren soll am Sonnabend, 20. Januar (15 Uhr) beim FC Erfurt Nord erstmals im Freien getestet werden. In Ilmenau ist Sonnabend, 27. Januar, 16.30 Uhr, unter Flutlicht gegen den FSV Ohratal ein Spiel vorgesehen und Sonnabend, 3. Februar (13 Uhr), ist Thüringenligist Fahner Höhe im Hammergrund schon zur Generalprobe für den Punktspielwiederstart eingeladen.

Personell soll sich nicht allzu viel ändern. Sportchef Schneider: „Nach jetzigem Stand wird es keine Zu- und auch keine Abgänge geben. Die Mannschaft ist gut besetzt. Wichtig wird sein, dass wir uns gut ohne größere Wetterkapriolen und Verletzungen vorbereiten können.“