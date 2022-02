Der deutsche Viererbob könnte am letzten Olympia-Tag Gold für Deutschland holen.

Olympia 2022 Olympia: Entscheidungen und deutsche Gold-Hoffnungen am Sonntag

Essen. Bis zum 20. Februar laufen die Olympischen Winterspiele in China. Am Sonntag hat Deutschland am letzten Tag noch Medaillenchancen.

Bei den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) steigt das große Finale. Der letzte Wettkampftag steht an, dann sind die Spiele beendet.

Laura Nolte (r) und Deborah Levi aus Deutschland jubeln über den Gewinn der Goldmedaille. Foto: Michael Kappeler / dpa

Olympische Winterspiele 2022: Diese Entscheidungen stehen heute an

Am Sonntag gehen nach gut zwei Wochen die Olympischen Winterspiele in Peking zu Ende. Die Abschlussfeier ist für 13.00 Uhr (MEZ) im Pekinger Nationalstadion angesetzt. Die deutsche Fahne trägt dabei der Bobanschieber Thorsten Margis.

Zuvor hat Margis mit seinem Piloten Francesco Friedrich noch die Chance auf Gold im Viererbob. Der vierte und entscheidende Lauf beginnt um 4.20 Uhr deutscher Zeit. Johannes Lochner will Friedrich den erneuten Doppelsieg bei Olympia streitig machen.

Insgesamt fallen am letzten Wettkampftag noch fünf Entscheidungen, nachdem der Team-Wettbewerb der alpinen Skisportler am Samstag wegen zu starken Windes abgesagt und auf Sonntag verschoben wurde. Das letzte Gold wird im Eishockey-Endspiel der Männer zwischen der russischen Mannschaft und Finnland vergeben. Im Curling-Endspiel der Frauen trifft Japan auf Großbritannien, zudem steht das 30-Kilometer-Rennen der Skilangläuferinnen an.

Der Zeitplan der Olympischen Winterspiele 2022

Samstag, 19.02.2022 - 7 Entscheidungen:

Ski Alpin, Team, großes und kleines Finale

Bobsport Frauen, Zweisitzer, Finale

Bobsport Männer, Viersitzer, Vorrunde

Curling Frauen, Spiel um Platz 3

Curling Männer, Finale

Eishockey Männer, Spiel um Platz 3

Eiskunstlauf, Paar, Kür

Eisschnelllauf Frauen, Massenstart, Finale

Eisschnelllauf Männer, Massenstart, Finale

Freestyle-Skiing Männer, Halfpipe, Finale

Skilanglauf Männer, 50 Kilometer Massenstart

Sonntag, 20.02.2022 - 4 Entscheidungen: