Olympia live: Dressur-Team holt zweite deutsche Goldmedaille

Ricarda Funk hat bei Olympia die erste Goldmedaille für Deutschland geholt, die Dressur-Equipe hat wie erwartet nachgelegt.

Der fünfte Tag bei den Olympischen Spielen in Tokio läuft. Viele Wettkämpfe und Entscheidungen stehen auch an diesem Dienstag wieder an

Dressur-Equipe holt zweite deutsche Goldmedaille in Tokio

Die Dressur-Equipe um Isabell Werth hat dem deutschen Olympia-Team in Tokio die zweite Goldmedaille beschert. Werth mit Bella Rose, Dorothee Schneider mit Showtime und Schlussreiterin Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera ließen im Grand Prix Special die USA und Großbritannien hinter sich und sorgten für das 14. deutsche Mannschaftsgold auf dem Viereck seit 1928.

Am Mittwoch fällt in Tokio in der Grand Prix Kür die Entscheidung um die Einzelmedaillen. Mit einem weiteren Sieg würde Werth in der Liste der erfolgreichsten deutschen Olympia-Teilnahmer mit insgesamt acht Goldmedaillen und viermal Silber seit 1992 zu Spitzenreiterin Birgit Fischer (Kanu-Rennsport) aufschließen.

Schock für US-Team: Turn-Superstar Simone Biles steigt aus

Turn-Superstar Simone Biles ist bei den Olympischen Spielen in Tokio im Mannschaftsfinale frühzeitig ausgestiegen. Die viermalige Olympiasiegerin aus den USA brach ihre Teilnahme am Dienstag nach dem ersten Gerät ab. Biles sei „aus medizinischen Gründen“ ausgestiegen, gab der US-Verband via Twitter bekannt. Nach Informationen von ESPN hat die 24-Jährige eine Verletzung am rechten Bein erlitten. „Sie wird täglich untersucht, um die medizinische Freigabe für zukünftige Wettbewerbe zu bestimmen“, hieß es.

Auf Instagram hatte sich Biles am Montag über den enormen Druck beklagt. „Es war kein einfacher Tag oder mein Bestes, aber ich bin durchgekommen. Ich fühle mich wahrhaftig als hätte ich zur Zeit die Last der Welt auf meinen Schultern. Ich weiß, ich bürste es ab und lasse es so aussehen als würde der Druck keinen Einfluss auf mich haben, aber verdammt, manchmal ist es hart hahaha“, schrieb sie.

Tennis-Doppel Zverev/Struff erreicht Olympia-Viertelfinale

Die Tennisprofis Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff haben ihre Chance auf eine Medaille bei den Olympischen Spielen im Doppel gewahrt. Das deutsche Duo gewann am Dienstagabend in Tokio gegen die Franzosen Jeremy Chardy und Gael Monfils 6:4, 7:5. Dank des zweiten Siegs zog das letzte im Wettbewerb verbliebene deutsche Herren-Doppel ins Viertelfinale ein.

Unter Flutlicht auf Außenplatz vier und unterstützt von der kleinen deutschen Tennis-Delegation auf den Zuschauerplätzen ließ die Paarung bei 5:3-Führung zunächst drei Satzbälle in Serie aus. Bei Aufschlag von Struff gelang der erste Satzgewinn. Auch im zweiten Durchgang reichte ein Break.

Ressel verpasst Bronze knapp

Dominic Ressel hat bei den Olympischen Spielen in Tokio die erste Medaille für die deutschen Judoka knapp verpasst. Der 28-Jährige aus Wiesbaden verlor das kleine Finale in der Klasse bis 81 kg gegen den Österreicher Shamil Borchashvili und wurde damit Fünfter. Es wäre die erste Männer-Medaille im Judo seit dem Silber von Ole Bischof 2012 in London gewesen.

Dressur: Schneider bringt deutsche Equipe auf Goldkurs

Dorothee Schneider hat die deutsche Dressur-Equipe bei den Olympischen Spielen mit einer tollen Vorstellung auf Goldkurs gebracht. Auf ihrem Hannoveraner Wallach Showtime leistete sich die 52-Jährige aus Framersheim als erste deutsche Reiterin im Grand Prix Special lediglich einen kleinen Wackler bei der Piaffe-Passage und vergaloppierte sich kurz, kam aber auf starke 80,608 Prozentpunkte und sorgte für die zwischenzeitliche Führung. Die deutsche Equipe hat in Tokio das 14. Mannschaftsgold seit 1928 im Visier.

Achtelfinal-Aus für Tischtennis-Star Boll bei Olympia

Deutschlands Tischtennis-Star Timo Boll hat bei Olympischen Spielen erneut den Einzug in das Viertelfinale verpasst. Der 40-Jährige aus Düsseldorf musste sich am Dienstag im Tokyo Metropolitan Gymnasium dem Südkoreaner Youngsik Jeoung in 1:4 Sätzen (8:11, 11:7, 7:11, 9:11, 4:11) geschlagen geben. Für Boll sind es die sechsten Olympischen Spiele, die erhoffte erste Medaille im Einzel verfehlte er damit erneut. Mit der Mannschaft zählt der Rekord-Europameister aber auch in Tokio zu den Kandidaten auf Edelmetall. Den Einzug in das Achtelfinale hatten zuvor Bolls Nationalteamkollege Dimitri Ovtcharov und bei den Damen Han Ying geschafft.

Slalom-Kanutin Funk gewinnt erstes deutsches Olympia-Gold

Slalom-Kanutin Ricarda Funk (Bad Kreuznach) hat die erste deutsche Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio gewonnen. Im Kajak-Einer setzte sich die 29-Jährige bei ihrer Olympia-Premiere im Finale vor Rio-Siegerin Maialen Chourraut (Spanien) und Jessica Fox (Australien) durch.

Für den Deutschen Kanu-Verband (DKV) ist es die zweite Slalom-Medaille bei diesen Sommerspielen, nachdem sich Canadier-Spezialist Sideris Tasiadis (Augsburg) am Montag Bronze gesichert hatte.

Olympia, Medaillenspiegel: Erstmals Gold für Deutschland

Tennis-Doppel Krawietz/Pütz scheidet im Olympia-Achtelfinale aus

Der zweimalige French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Tim Pütz sind im Achtelfinale des Doppel-Wettbewerbs beim olympischen Tennis-Turnier ausgeschieden. Das Duo aus Coburg und Frankfurt verlor am Dienstag gegen die britische Paarung Andy Murray und Joe Salisbury mit 2:6, 6:7 (2:7). Wegen Regens hatte die Partie mit Verzögerung begonnen und war beim Stande von 1:2 aus Sicht der Deutschen für rund zwei Stunden unterbrochen worden.

Schweizer Dreifach-Triumph im Mountainbike-Rennen

Jolanda Neff ist die erste Schweizer Olympiasiegerin im Mountainbike. Die 28-Jährige gewann das Rennen der Sommerspiele von Tokio am Dienstag beim Schweizer Dreifach-Erfolg vor Sina Frei und Linda Indergand. Die deutschen Starterinnen Ronja Eibl (Grosselfingen) und Elisabeth Brandau (Schönaich) blieben hinter den Erwartungen zurück. Eibl belegte Platz 19, Brandau wurde in der vierten Runde überrundet und schied auf Rang 32 aus.

Judoka Ressel verliert Olympia-Viertelfinale

Judoka Dominic Ressel hat nach einer starken Leistung im Viertelfinale bei den Olympischen Spielen verloren, besitzt aber noch die Chance auf Bronze. Nach den ersten beiden Siegen für die deutschen Judokas in Tokio unterlag der 27-Jährige aus Kronshagen dem Japaner Takanori Nagase in der Verlängerung nach Videobeweis mit Waza-ari.

Boxerin Apetz scheidet bei Olympia in erster Runde aus

Weltergewichtsboxerin Nadine Apetz ist bei den Olympischen Spielen in Tokio in der ersten Runde ausgeschieden. Die 35-Jährige aus Köln verlor am Dienstag ihren Kampf in der Gewichtsklasse bis 69 Kilogram gegen Lovlina Borgohain aus Indien knapp 2:3 nach Punkten. „Ich hatte in der ersten Hälfte der ersten Runde zu viel Respekt, danach habe ich reingefunden“, sagte die Doktorandin, die als erste Frau aus Deutschland als Boxerin an Olympia teilgenommen hat. „Es war ein enger Kampf, es sind die Olympischen Spiele und nicht nur irgendein Turnier. Da musst du alles geben und das habe ich, denke ich. Leider war es nicht genug.“

Tischtennis: Ovtcharov folgt Boll ins Olympia-Achtelfinale

Dimitrij Ovtcharov steht zum vierten Mal in Folge im Achtelfinale des olympischen Tischtennis-Turniers. Der Bronzemedaillengewinner von London 2012 startete in Tokio mit einem 4:0 (13:11, 11:3, 13:11, 11:4) gegen den Russen Kirill Skatschkow und folgte Altmeister Timo Boll in die Runde der letzten 16.

Tennis-Star Osaka überraschend ausgeschieden - Keine Goldchance mehr

Naomi Osaka muss ihre Gold-Hoffnungen bei den Olympischen Spielen in Tokio überraschend früh beenden. Die Weltranglisten-Zweite schied am Dienstag nach einem Fehlstart im Achtelfinale gegen die Tschechin Marketa Vondrousova mit einer 1:6, 4:6-Niederlage aus. Bei ihrem dritten Auftritt begann Osaka schwach mit zahlreichen unerzwungenen Fehlern und fand auch im zweiten Satz gegen die French-Open-Finalistin von 2019 nicht zu ihrem gewohnten Niveau.

Mehr Hintergründe zu Olympia 2021 in Tokio:

5:1: Deutschlands Hockey-Herren mit klarem Sieg gegen Großbritannien

Die deutschen Hockey-Herren dürfen bei Olympia 2021 in Tokio weiter auf eine Medaille hoffen. Im wegeweisenden Gruppenspiel gegen Großbritannien siegte die deutsche Auswahl souverän mit 5:1. Nach zwischenzeitlichem 0:1-Rückstand drehte Deutschland auf.

Florian Fuchs konnte gleich drei Tore erzielen.

Bachmann scheitert im ersten Kampf - Aus der Traum von Gold

Für den früheren Taekwondo-Weltmeister Alexander Bachmann ist der Traum von einer Olympia-Medaille früh geplatzt. Der 27 Jahre alte Sportsoldat aus Stuttgart unterlag in Tokio bereits in seinem Auftaktkampf der Klasse über 80 kg dem Kasachen Ruslan Schaparow mit 7:11 und schied damit aus. Um eine zweite Chance über die Trostrunde zu haben, hätte Bachmann das Viertelfinale erreichen müssen.

Boxer Abduljabbar nach klarem Sieg bei Olympia im Viertelfinale

Schwergewichtsboxer Ammar Riad Abduljabbar aus Hamburg hat bei den Olympischen Spielen in Tokio das Viertelfinale erreicht. In der Gewichtsklasse bis 91 Kilogramm bezwang der 25-Jährige am Dienstag den Peruaner Jose Maria Lucar Jaimes einstimmig nach Punkten. „Der Gegner war nicht einfach, der wollte immer nach vorne. Das war ein Kämpfer, ein Krieger. Genau wie ich. Er hat mir das Leben nicht leicht gemacht“, sagte Abduljabbar, der alle drei Runden einstimmig für sich entschied. „Mein Ziel ist die Nummer eins zu werden. Die Goldmedaille zu holen. Ich bin nicht hier, um nur dabei zu sein. Ich bin hier, um zu kämpfen und alles rauszuholen.“

Olympia-Überraschung! 17-jährige US-Schwimmerin holt Gold über 100 Meter Brust

Die erst 17 Jahre alte Brustschwimmerin Lydia Jacoby hat überraschend Olympia-Gold über 100 Meter gewonnen. Die Amerikanerin setzte sich am Dienstag in Tokio vor der Südafrikanerin Tatjana Schoenmaker sowie ihrer Landsfrau und Top-Favoritin Lilly King durch. Jacoby schlug bei ihren ersten Olympischen Spielen nach 1:04,95 Minuten an. Beim Blick auf die Anzeigetafel riss sie ungläubig Mund und Augen weit auf und winkte anschließend glücklich den anderen Athleten und Betreuern auf der Tribüne zu. Jacoby ist die erste Schwimm-Olympia-Siegerin aus Alaska.

Olympia 2021 live: Nach Schäfer-Niederlage - alle deutschen Badminton-Spieler ausgeschieden

Kai Schäfer ist als letzter deutscher Badmintonspieler bei den Sommerspielen in Tokio ausgeschieden. Der 28-Jährige aus Dortelweil verlor bei seiner Olympia-Premiere auch sein zweites Gruppenspiel gegen den Briten Toby Penty in zwei Sätzen (18:21, 11:21). Schon zum Auftakt gegen Kantaphon Wangcharoen (Thailand) war Schäfer chancenlos.

Schwimmen: Gose und Bruhn verpassen Olympia-Finale

Nachwuchshoffnung Isabel Gose hat bei den Schwimmwettbewerben der Olympischen Spiele in Tokio ihr zweites Finale verpasst. Die Sechste über 400 m Freistil schied über die halbe Distanz in 1:57,07 Minuten als Elfte im Halbfinale aus. Die 19-Jährige aus Magdeburg, fünffache Junioren-Europameisterin von 2019, war „nicht so zufrieden, es war härter als gestern“.

Auch Annika Bruhn verpasste den Endlauf am Mittwoch. Die 28-Jährige aus Neckarsulm scheiterte als 14. in 1:57,62. Favoritin Katie Ledecky, fünfmalige Olympiasiegerin und 15-malige Weltmeisterin, schwamm als Drittschnellste ins Finale. Über 400 m hatte die Amerikanerin überraschend gegen die Australierin Ariarne Titmus verloren, die auch im Halbfinale über 200 m schneller war.

Die wichtigsten Infos zu den Olympischen Spielen in Tokio

Schießen: Mixed-Duo Wimmer/Reitz verpasst Luftpistolen-Finale

Europameisterin Carina Wimmer (Kelheim Gmünd) und Sportschütze Christian Reitz (Regensburg) haben bei den Olympischen Spielen in Tokio eine Medaille deutlich verfehlt. Im Mixed-Wettbewerb mit der Luftpistole belegte das Duo des Deutschen Schützenbundes (DSB) mit 571 Ringen am Dienstag den zwölften Platz und verpasste den Einzug in die nächste Runde. Sportsoldatin Wimmer steuerte 281 Ringe bei, Reitz kam auf 290 Ringe.

Olympia 2021 - Triathlon: Lindemann wird nur Achte: Gold geht an Duffy

Laura Lindemann holte im Schatten der berühmten Regenbogenbrücke einmal tief Luft und gratulierte mit noch leicht enttäuschter Miene Bermudas erster Olympiasiegerin. Die Potsdamerin war beim Sieg von Flora Duffy im olympischen Triathlon von Tokio letztlich auf Platz acht gelandet, dabei war die erträumte Medaille vor dem abschließenden Lauf zum Greifen nah.

