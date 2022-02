Olympiasiegerin Savchenko: Schläge, Essensentzug, Zwang

München. Im Zuge des Skandals um Kamila Walijewa berichtet auch die deutsche 2018er-Siegerin Aljona Savchenko von verstörenden Erlebnissen.

Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Aljona Savchenko hat rabiate Trainingsmethoden ihren Worten zufolge am eigenen Leib erlebt. In einem Interview des Senders Eurosport berichtete die gebürtige Ukrainerin am Samstag von Schlägen, dem Entzug von Essen und dem Zwang zum Training.

Savchenko, die 2018 für Deutschland Olympia-Gold mit ihrem französischen Partner Bruno Massot gewann, äußerte sich vor dem Hintergrund des Falls des russischen Eiskunstlauf-Teenagers Kamila Walijewa bei den Winterspielen in Peking. Die 15-Jährige, gegen die wegen eines positiven Dopingtests ermittelt wird, hatte nach einer verpatzten Kür den vierten Rang belegt und wurde von ihrer Trainerin danach nicht getröstet, sondern kritisiert.

Essen geklaut und heimlich gegessen

„Ich hatte Trainer, die mich mit Schonern auf den Kopf geschlagen haben, wenn ich irgendwelche Elemente schlecht gemacht habe. Ich hatte Trainer, die mit Wasserpistolen in der kalten Eishalle geschossen haben. Ich hatte Trainer, die uns wenig Essen gegeben haben“, erzählte Savchenko.

Die 38-Jährige sagte, es sei manchmal wie eine Strafe gewesen: „Morgens aufstehen, erstmal auf die Waage, dann ein bisschen essen, zum Mittag Salat, abends gar nichts. Es gab Lehrgänge, wo wir hungrig waren. Wir haben in der Kantine heimlich nach Essen gefragt, uns hier und da etwas geklaut und versteckt gegessen.“ Sie habe auch einen Trainer gehabt, der sie zum Training gezwungen habe, obwohl es von ihrem Körper aus nicht gegangen sei. Auf einem Lehrgang in Russland habe eine Trainerin sie zum Abnehmen aufgefordert, indem sie sich nach dem Essen zwei Finger in den Mund stecken und sich übergeben solle, berichtete Savchenko außerdem.

Kati Witt bricht in Tränen aus

Savchenko sprach sich für ein Mindestalter für Teilnehmende aus. „Ab 16, 17, 18 wäre es vertretbar. Mit 15 ist man doch noch zu jung. Mit 17 oder 18 geht man mit anderen Gedanken an die Sache heran und kann vielleicht selbst entscheiden: Mache ich das oder mache ich das nicht?“, sagte Savchenko.

Zuvor hatte auch Deutschlands Eiskunstlauf-Ikone Katarina Witt ihrer Empörung Ausdruck verliehen. „Man hat sie der Welt zum Fraß vorgeworfen“, sagte die ARD-Expertin, die ihre Tränen nicht zurückhalten konnte: „Ich kann nur hoffen, dass sie das verwindet und wiederkommt. In vier Jahren möchte ich sie wiedersehen.“ (fs/dpa)