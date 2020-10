SC Leinefelde muss nach Tausch in Bad Langensalza ran

Fast so spannend wie die Frage, welche Mannschaften aus dem Eichsfeld sowie dem Unstrut-Hainich-Kreis sich in der zweiten Runde des Fußball-Landespokals durchsetzen können, ist, welche Teams überhaupt auflaufen können und wo. Während Leinefelde und Bad Langensalza das Heimrecht tauschen konnten, kann der SV Germania Wüstheuterode gar nicht antreten.

FSV Preußen Bad Langensalza – SC Leinefelde (Sa., 14 Uhr). Ohne Zuschauer soll die Partie stattfinden. „Der Bürgermeister hat grünes Licht gegeben“, sagt Preußens Trainer Thomas Wirth. Nur ein Nein des Gesundheitsamtes kann den Anstoß noch verhindern. „Wir wollen weiterkommen“, erklärt Wirth und denkt dabei an ein mögliches Spiel in Runde drei gegen einen der thüringischen Oberligisten, die dann in den Cup eingreifen. Zwei Preußen sind in Quarantäne und fallen neben Carsten Weis (langzeitverletzt) und Sascha Reuter (Weltreise) aus. Die Preußen gewannen im Februar ein Testspiel in Leinefelde und werden den Gast nicht unterschätzen.

Zwar sieht Gästecoach Steven Geller die Hausherren in der Favoritenstellung, dennoch will der Ecklingeröder mit seiner Elf weiterkommen. „Wir wollen aus verstärkter Offensive Nadelstiche nach vorn setzen vorn setzen“, betont der Leinefelder Trainer und erwartet große Effektivität seiner Angreifer bei der Chancenausnutzung. Einige Spieler stehen nicht zur Verfügung. „Dennoch genießt die Elf, die aufläuft, mein größtes Vertrauen“, erwähnt der 40-Jährige. Für seinen Keeper Maximilian Geißler ist es als ehemaliger Preuße eine besondere Partie.

SG DJK Struth/Diedorf – SG Wacker Bad Salzungen (Sa., 14 Uhr). Die Hausherren gehen gegen den Zwölften der Landesklassen-Staffel 3 als Favorit in das Pokalduell. Struth/Diedorf kann auf einen echten Lauf bauen. Nach einer Niederlage zum Meisterschaftsstart reihte das Team von Trainer Andreas Seipel sechs Pflichtspielsiege aneinander.

SV Westhausen - SV Dingelstädt (Sa., 14 Uhr). Auf lange Fahrt begibt sich der Kreispokalsieger SV Dingelstädt. Im Helburger Land in Südthüringen tritt der Tabellenachte der Kreisoberliga beim Tabellen-14. der Kreisoberliga Südthüringen an. Die Elf von Trainer Chris Jauer will mit einem Sieg die dritte Runde erreichen.

SV Germania Wüstheuterode – Spielvereinigung Geratal. Bis zuletzt haben die Wüstheuteröder alles versucht, um auf einem Ausweichplatz zu spielen. „Leider haben wir nur Absagen bekommen“, erklärt Trainer André Thüne, der aber Verständnis dafür hat, dass die anderen Vereine nicht ihr Okay gegeben haben. Die Eichsfelder fragten auch bei Klubs in Niedersachsen und Hessen an. Eine Verlegung war regeltechnisch nicht möglich. „Und im Verein haben wir uns schon vorher darauf verständigt, nicht auf das Heimrecht zu verzichten und auswärts gegen Geratal zu spielen“, so Thüne. So zieht der Gegner kampflos in die dritte Runde ein, und die Germania muss wegen des Nichtantritts 120 Euro Strafe zahlen.

RSV Kaltennordheim – SC Heiligenstadt (So., 14 Uhr). Die Heiligenstädter müssen sich schon früh auf den Weg machen, denn die Busfahrt Richtung Rhön dauert lang. Damit die sich lohnt, soll gegen den Landesklässler, der in der ersten Runde den FC Union Mühlhausen ausschaltete, ein Sieg her. Und zwar „ohne Wenn und Aber“, wie Heiligenstadts Coach Ronny Löwentraut unterstreicht: „Sehe ich, dass einer das Spiel zu locker nimmt, dann wechsel ich nach zehn Minuten aus.“ Kernproblem der Kurstädter war bisher der Abschluss. Gut, dass der torgefährliche Ivan Peric nach dreiwöchiger Verletzungspause wieder zur Verfügung steht und auch Kai Rhöse und Jan Hausner zurückkehren. Dafür fallen Martin Heinevetter, Adrian Wilhelm (beide krank), Giulian Thunert (verletzt) und Florian Schröter (dienstlich verhindert) aus.

FSV Ohratal – Wacker Teistungen (So., 14 Uhr). Das letzte Pflichtspiel der Teistunger ist rund drei Wochen her. Gegner damals: der FSV Ohratal. Im Thüringenligaduell behielten die Schützlinge von Volker Reinhardt damals auf eigenem Platz nach Rückstand noch knapp mit 3:2 die Oberhand. „Ohratal hat uns aber schön gefordert“, erinnert sich Reinhardt, der neben Egezon Zekiqi auch auf seinen Stammtorwart Norbert Baran verzichten muss. Dafür wird Neuzugang Niklas Rausch zwischen den Pfosten stehen und damit sein Pflichtspieldebüt feiern. „Für ihn freut mich das sehr. Er ist ein ganz toller Sportler und ein feiner Mensch“, sagt Reinhardt.

SV Henneberg – SV Altengottern (So., 14 Uhr). Im Vergleich mit dem Kreisoberligisten will Altengotterns Trainer Marcus Czeromin seiner jungen Garde das Vertrauen schenken. Im Tor soll Christopher Müller eine Chance bekommen, auch Youngster wie Leonard Stieding, Christoph Stein oder Nick Schibalski Minuten sammeln. „Die haben sich das durch ihr Engagement verdient“, betont Czeromin, für den persönlich die Meisterschaft Priorität hat.