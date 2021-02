Science City Jena bleibt Tabellenführer auch bei Niederlage

Jenas Marcus Tyus, hier im Spiel gegen Paderborn, fehlt in der Begegnung gegen die Artland Dragons am Dienstag wegen Adduktorenproblemen.

Jena. Die Thüringer Zweitliga-Basketballer können sich am Dienstag in Quakenbrück einen Ausrutscher erlauben. Ein Schlüsselspieler wird fehlen.

Egal ob Sieg oder Niederlage beim dienstäglichen Gastspiel: Die Basketballer von Science City Jena werden so oder so die am Wochenende eroberte Tabellenführung in der 2. Bundesliga ProA behalten. „Es ist ein schönes Gefühl, dass wir uns diese Position erarbeitet haben“, sagt Interims-Chefcoach Steven Clauss, der erneut den erkrankten Frank Menz an der Seitenlinie vertritt. Trotzdem wollen die Thüringer die Nachholbegegnung bei den Artland Dragons aus Quakenbrück nutzen, um ihre Spitzenstellung auszubauen.