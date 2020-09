Sondershausens Trainer Duft reicht's mit dem „Lernprozess"

In der größten „Kabine“ Thüringens herrschte Frust. In der kleinen Turnhalle des Berkaer Sportlerheims saßen die Sondershäuser Kicker und fluchten über den späten Ausgleich der Langensalzaer Preußen. Florian Engel hatte in der 89. Minute mit einem Traumfreistoß aus über 20 Metern das 1:1 für die Gäste markiert. Die Führung durch Torjäger Gibala per Kopf (80.) war egalisiert. So bleibt Eintracht in der Verbandsliga weiter sieglos und Preußen unbezwungen.

