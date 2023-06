Vor dem Pokalfinale: So akribisch bereitet sich der FC Carl Zeiss Jena auf Wacker Nordhausen vor

Jena. Das letzte Update vorm Finale im Thüringer Landespokal: Jenas Cheftrainer René Klingbeil muss einen Ausfall verkraften.

• Am Sonnabend, 3 Juni, findet um 12.15 Uhr das Finale im Thüringer Landespokal statt.

• Die Partie wird im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena ausgetragen.

• Der FC Carl Zeiss Jena geht als Favorit in das Endspiel.

Vor dem Landespokalfinale gegen FSV Wacker 90 Nordhausen versucht der Trainer des FC Carl Zeiss Jena, René Klingbeil, alle Abläufe wie bei einem Punktspiel in der Regionalliga zu gestalten. Das Endspiel findet am Sonnabend, 3. Juni, im Ernst-Abbe-Sportfeld statt. Anstoß ist um 12.15 Uhr – die Partie wird im Rahmen einer Konferenz live im Fernsehprogramm der ARD übertragen.

Die Jenaer haben den Oberligisten Wacker Nordhausen mehrfach beobachtet und auch Video­material angefertigt. „Das bauen wir wie sonst auch in die Besprechung mit den Spielern ein“, sagt Klingbeil, der erstmals als Trainer in einem Endspiel steht. „Ich spüre, dass es ein besonderes Spiel ist, kenne aber alle Abläufe schon aus meiner Zeit als Co-Trainer.“ Auf die Anstoßzeit am Mittag hat er seine Mannschaft bei der Gestaltung des Trainingsplanes eingestellt – die letzten Einheiten fanden jeweils am späten Vormittag statt.

FC Carl Zeiss Jena muss auf Mittelfeldspieler im Finale verzichten

Einen Ausfall muss der Jenaer Trainer fürs Endspiel verkraften. Die Fußverletzung von Mittelfeldspieler Justin Schau verhindert einen Einsatz am Sonnabend. Er war am Mittwoch bei einem Trainingsspiel umgeknickt und humpelte mit starken Schmerzen im linken Fuß vom Spielfeld.

Justin Schau (links) musste Mittwoch verletzt vom Feld humpeln. Foto: Tino Zippel

Das Finale findet vor einer ansprechenden Kulisse statt: Mehr als 6000 Zuschauer werden im Ernst-Abbe-Sportfeld erwartet. Die Stadiontore öffnen bereits ab 10.15 Uhr. Im Umfeld des Stadions werden nur wenige Parkplätze zur Verfügung stehen. Weitere wichtige Hinweise für die Fans beider Mannschaften haben wir hier zusammengefasst.

Weitere Nachrichten zum Landespokalfinale:

• Hohe Prämie: Um so viel Geld kämpfen der FC Carl Zeiss Jena und Wacker Nordhausen

• Gordischer Knoten im Thüringer Landespokal: Welche Finalorte sind künftig möglich?

• Umbau im Ernst-Abbe-Sportfeld fürs Finale zwischen FCC und Wacker Nordhausen