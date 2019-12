Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kartenzahlung-Störung: Vor allem Sparkasse-Kunden betroffen

Einen blöderen Zeitpunkt für eine IT-Panne kann es nicht geben: Einen Tag vor Heilig Abend konnten Kunden zeitweise nicht per Karte in Geschäften bezahlen. Vor allem Sparkasse-Kunden schienen von dem Problem betroffen zu sein.

Am Montagmittag habe es in ganz Deutschland bei der Autorisierung von Zahlungsverkehrs-Transaktionen Störungen gegeben, teilte der Zahldienstleister BS Payone in Frankfurt mit. Teilweise wurden demnach Giro- und Kreditkartentransaktionen abgelehnt. Insgesamt waren 120.000 Händler betroffen. Wie viele Verbraucher zeitweise nicht per Karte zahlen konnten, konnte eine Sprecherin nicht sagen.

Sparkassen-Kunden häufiger betroffen

Die Störung habe rund eine Dreiviertelstunde gedauert und Bankkunden vieler Institute getroffen. Da Payone Teil der Sparkassen-Finanzgruppe ist, hatten vor allem Sparkassenkunden Schwierigkeiten beim Bezahlen, sagte die Sprecherin. Das Problem sei inzwischen aber behoben. „Die Systeme haben jederzeit die Transaktionen sicher verarbeitet und laufen wieder reibungslos.“

Bereits Mitte Dezember mussten Sparkassen-Kunden länger als üblich auf Lohnzahlungen warten. (dpa/lah)

