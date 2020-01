Lithiumprojekt in Bolivien mit Thüringer Beteiligung liegt auf Eis

Gerade Lithium ist angesichts der momentan überaus schnell steigenden Zahl von Elektroautos weltweit ein überaus begehrter Rohstoff.

Gewonnen wird das für die Batterien der E-Autos benötigte Material unter anderem in zahlreichen Ländern Südamerikas. So wird etwa in Bolivien aus dem Salzsee Salar de Uyuni Lithium gewonnen. Hier, im größten Salzsee der Erde, werden auch die weltweit größten Vorhaben dieses Rohstoffs vermutet.

In einem weltweiten Bieterverfahren haben sich zwei deutsche Unternehmen unter anderem gegen Wettbewerber aus der Schweiz durchsetzen können. Die baden-württembergische Firma ACI Systems Alemania aus Zimmern ob Rottweil hatte nach dem Zuschlag durch die bolivianische Seite dann im Jahr 2018 mit dem Staatsunternehmen Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) in Bolivien ein Gemeinschaftsprojekt gestartet.

Zusammen wollte man nicht nur Lithium aus dem Salzsee holen, sondern auch den in den Abwässern der Lithiumproduktion noch immer reichlich enthaltenen Rohstoff gewinnen.

Das genaue Verfahren dazu hatten zuvor – im Auftrag von ACI Systems – die Wissenschaftler des Sondershäuser Unternehmens Kutec Salt Technologies entwickelt. Noch im Herbst vorigen Jahres war das Joint Venture von YLB – sie hielten 51 Prozent der Anteile – und ACI Systems in der bolivianischen Hauptstadt La Paz ins Handelsregister eingetragen worden.

„Von deutscher Seite waren schon zu diesem Zeitpunkt die Vorbereitungen weitgehend abgeschlossen, wir haben unsere Zusagen alle eingehalten“, versichert der Vorstandschef der Firma Kutec, Heiner Marx, auf Anfrage.

Im November 2019 sei man dann allerdings über die Medien überraschend darüber informiert worden, dass die bolivianische Regierung das Vorhaben gestoppt habe.

Auslöser für diese Entscheidung des damaligen Staatspräsidenten Evo Morales waren offenbar Bedenken bei den Anwohnern des Salzsees gegen den geplanten Abbau.

Hintergrund für den Widerstand bei der Bevölkerung in der Region und insbesondere bei den indigenen Gemeinschaften in Bolivien sei die Tatsache, dass sie prozentual weit weniger von der Erlösen aus der Rohstoffgewinnung erhalten sollten, als die Anwohner vergleichbarer Anlagen in den Nachbarländern Chile und Argentinien.

„Dort waren die geplanten Zahlungen an die Bewohner der jeweiligen Regionen gut drei mal so hoch angesetzt, wie in Bolivien“, erklärte Heiner Marx.

„Kurze Zeit darauf folgte in dem südamerikanischen Land eine Revolution, der Präsident, der die Verträge noch mit unterschrieben hatte, wurde gestürzt“, sagte Marx. Seither liege dieses Projekt nun zunächst auf Eis. Man müsse jetzt die für das Frühjahr angesetzten Wahlen in Bolivien abwarten.

Erst danach lasse sich mit einiger Sicherheit sagen, ob die neuen politisch Verantwortlichen in Bolivien das Vorhaben weiterverfolgen. Er halte es – angesichts enormen wirtschaftlichen Potenzials eines Abbaus von Lithium – für nahezu unverantwortlich, die vorhandenen Möglichkeiten nicht im Interesse der Bevölkerung auszunutzen, versicherte Marx.

Die deutschen Projektpartner stehen nach seinen Angaben derzeit quasi in einem Stand-by-Modus und könnten jederzeit wieder in das geplante Vorhaben einsteigen, versichert der Kutec-Chef.

Allerdings habe sich in der Zwischenzeit jemand die unsichere Rechtslage im Land zunutze gemacht, und das Joint Venture wieder aus dem Handelsregister löschen lassen, berichtet Marx.

Aber auch dies lasse sich – den Willen dazu vorausgesetzt – wieder ändern, ist der Unternehmer überzeugt. Die Kutec ist in zahlreichen Ländern weltweit aktiv.