In Tankstelle im Landkreis Greiz eingebrochen und Tabak gestohlen

Braunichswald. Eine Tankstelle im Landkreis Greiz war vergangene Nacht das Ziel von Einbrechern. Sie stahlen Tabakwaren in unbekannter Anzahl.

Zwischen 0.20 und 0.25 Uhr Mittwochnacht sind drei bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Tankstelle in Braunichswald im Landkreis Greiz eingebrochen. Die Einbrecher hatten diverse Tabakwaren in unbekannter Anzahl aus der Tankstelle gestohlen und flüchteten anschließend mit ihrem Beutegut in einem Fahrzeug vom Tatort.

Nun werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Tätern bzw. ihrem Fluchtfahrzeug geben können.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.