Männer treffen sich trotz Verbots auf Spielplatz und trinken Alkohol

Drei Männer im Alter zwischen 31 und 35 Jahren sind am Montagabend von der Polizei in Ilmenau erwischt worden, wie sie auf einem gesperrten Spielplatz in der Hans-Weihrach-Straße zusammen Alkohol tranken.

Wie die Polizei mitteilt, dürfen sich Erwachse sowieso nicht auf Spielplätzen zum Trinken von Alkohol treffen. Zudem bestehe derzeit grundsätzlich ein Verbot derartiger Ansammlungen.

Die Polizei forderte die Männer auf, den Platz zu verlassen. Entsprechende Verfahren nach dem Infektionsschutzgesetz wurden eingeleitet. Grundlage bilden die aktuelle Thüringer Verordnung und die dazu erlassene Allgemeinverfügung des Ilm-Kreises zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

