Mann bedroht Polizisten in Nordhausen wohl mit Säbel: Beamten reagieren mit Pfefferspray und schießen

Nordhausen. In einem Haus in Nordhausen hat ein Mann laut Polizei Ermittler mit einer säbelartigen Waffe bedroht. Der Mann wurde am Bein verletzt und verbarrikadierte sich.

Als der Mann aggressiv reagiert, setzten die Beamten am Sonntag gegen 9 Uhr erst Pfefferspray ein. Weil dies die Lage nicht beruhigen konnte, gaben die Polizisten einen Schuss aus einer Dienstwaffe ab, wie ein Polizeisprecher sagte. Dabei sei der Mann wohl am Bein verletzt worden. Er hatte sich danach in seiner Wohnung, die sich im obersten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses in der Bruno-Kunze-Straße befindet, verbarrikadiert. Bei dem Polizeieinsatz waren auch Spezialkräfte des Landeskriminalamtes beteiligt. Die Einsatzkräfte konnten ihn aber zur Aufgabe überreden, so dass die Wohnung nicht gestürmt werden musste.

Nach Schuss ins Bein in Wohnung verbarrikadiert

Es gebe keine Erkenntnisse, dass sich noch weitere Menschen in der Wohnung aufhielten, sagte der Sprecher der Polizei. 15 Mitbewohner in dem Haus seien vorsorglich herausgebracht und vorübergehend in einer Turnhalle betreut worden. Laut Polizei hatte es zuvor einen Hinweis gegeben, dass der Mann ein Zimmer anzünden wollte - weswegen die Beamten zu der Wohnung gekommen waren.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

15 Anwohner vorübergehend in Sicherheit gebracht

Der Bruder des Mannes hatte zuvor die Rettungskräfte alarmiert.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Blaulicht.