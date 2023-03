Ein Unbekannter hat in Altenburg ein Mädchen angesprochen (Symbolbild).

Mann spricht Zwölfjährige in Altenburg an und verspricht "süße Tiere"

Altenburg. Ein Unbekannter hat in Altenburg ein Mädchen angesprochen und wollte, dass es mit zu seinem Auto kommt.

Ein Mann hat am Dienstag gegen 13.45 Uhr ein zwölfjähriges Mädchen in der Wenzelstraße in der Nähe des Altenburger Bahnhofs angesprochen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, sagte er dem Mädchen, dass er "süße Tiere" besitzen würde und bat es, mit zu seinem Auto zu kommen.

Das Mädchen reagierte auf den Kontaktversuch genau richtig. Sie setzte ihren Weg fort und ignorierte den Mann.

Die Zwölfjährige beschrieb den Mann als 1,80 m groß, mit einer kräftigen Statur und dunkelbraunem Haar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0365/ 8234-1465 zu melden.

