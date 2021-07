Raststätten nach Stars benannt - Springsteen lehnt ab

New York Eine Menge berühmter Menschen kommen aus New Jersey. Diese sollen nun auf besondere Weise geehrt werden. Aber der "Boss" zieht da nicht mit.

Zahlreiche Autobahn-Raststätten in New Jersey sollen nach aus dem US-Bundesstaat stammenden Stars wie James Gandolfini, Whitney Houston, Jon Bon Jovi und Frank Sinatra benannt werden. Der ebenfalls in New Jersey geborene Sänger Bruce Springsteen lehnte diese Ehrung allerdings ab.

Insgesamt neun Raststätten entlang des Garden State Parkway würden umbenannt, "um das herausragende Talent der Menschen in New Jersey und ihre Beiträge für die Welt" zu zeigen, teilte Gouverneur Phil Murphy - früherer US-Botschafter in Deutschland - mit.

Unter den Geehrten sind noch lebende und bereits gestorbene Persönlichkeiten mit einem Bezug zu New Jersey. An den Raststätten soll es zudem kleine Ausstellungen zu ihrem Leben und Werk geben. Einer der wohl berühmtesten Stars aus dem Bundesstaat steht allerdings nicht auf der Liste.

Bruce Springsteen habe die auch für ihn geplante Ehrung "respektvoll abgelehnt", zitierten US-Medien eine Sprecherin der New Jersey Hall of Fame, die an der Aktion beteiligt war. Gründe dafür wurden nicht genannt.

