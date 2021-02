Stadtroda. Senioren in der Region rund um Stadtroda können ab heute Schutzmasken direkt vor Ort erhalten. Bis Donnerstag werden über 40 Orte bis in die Tälerdörfer angesteuert.

Wenn die Menschen nicht zur Maskenausgabe kommen können, kommt die Maskenausgabe zu den Menschen. Am Dienstag, 16. Februar, startet das Maskenmobil von Stadtroda aus auf eine dreitägige Tour in die ländliche Region rund um Stadtroda. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog