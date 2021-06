Die passionierte Briefschreiberin

Weimar. Heidi Mäurer aus Weimar pflegt Kontakte am liebsten handschriftlich. Seit wir sie und ihr Hobby vorgestellt haben, sind zehn Jahre vergangen. Das macht sie heute.

Heidi Mäurer erinnert sich ganz genau, wie das war, als sie vor zehn Jahren in der Zeitung stand: Es fing mit einem Telefonat wegen eines Gewinns an und führte dazu, dass ihre Passion, das Briefeschreiben, in einem lesenswerten Beitrag ins Bild gesetzt wurde.

Aber beginnen wir von vorn: Der Aufruf „Wir suchen Ihre Geschichte“, den die TLZ jüngst anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens veröffentlicht hat, führt Heidi Mäurer ins Jahr 2011 zurück. „Da gab es im Hotel Elephant den großen Gourmetpreis und das Rezept meiner Kindergartenkinder ‘Pellkartoffeln mit Quarkdippe’ bescherte mir zwei Eintrittskarten“, erinnert sich die Weimarerin. Die TLZ präsentierte damals diesen Wettstreit der mithin besten Köche im Land. Unsere Thüringenredakteurin Sibylle Göbel kümmert sich um die Gewinner und telefoniert daher im Vorfeld mit Heidi Mäurer. Es ging bei dem Gespräch nicht nur um Mäurers Erwartungen an den Gourmetabend und die Frage, was sie zu diesem Anlass anziehen würde. Die Redakteurin sprach mit der Gewinnerin auch über deren Leben und Vorlieben. „Als ich von 35 Brieffreundschaften erzählte, da staunte sie“, berichtet Mäurer. Es blieb nicht beim Staunen. Im Frühsommer besuchten die Journalistin und auch der Fotograf Peter Michaelis die Vielschreiberin zu Hause. „Der schöne TLZ-Beitrag ‘Handgeschrieben, seitenlang’ entstand.“ Mäurer erinnert sich gerne daran. Inzwischen sind zehn Jahre vergangen. „Meinem Hobby bin ich treu geblieben“, heißt es in dem natürlich mit Füller handgeschriebenen Brief, den Heidi Mäurer anlässlich des jetzigen Aufrufs an die Redaktion schickte. Sie kommt zu dem Schluss, dass sich Schreiben lohnt. Ihr Motto: „Die Welt steckt voller Themen, mein Weimar auch und ich sowieso.“

Sind Sie mit der TLZ eng verbunden? Erfahren Sie dazu mehr auf www.tlz.de/meine-TLZ oder schreiben Sie Ihre Geschichte direkt an die TLZ-Chefredaktion, Goetheplatz 9a, 99423 Weimar.