Die Einsamkeit der Alleinstehenden - Keine Singlewanderungen in Greiz

Jens Löschel ist viel in der Natur unterwegs, zu jeder Jahreszeit. Der Wander- und Naturführer bietet Single-Wanderungen an, die derzeit wegen Corona nicht stattfinden können.

Wer seit zehn Jahren allein lebt, dem macht das Single-Dasein in der Zeit der Kontaktbeschränkungen nichts aus. Könnte man meinen. Jetzt, da sich alle in den heimischen Raum zurückziehen müssen, ist das Alleinleben nicht gut auszuhalten. Kaum Kontakt zu Freunden. Kein Feiern. Nichts. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

So ergeht es Manja Müller aus Greiz*, die seit zehn Jahren ohne Partner lebt. „Gerade ist es sehr schlimm. Denn ich kann mich ja nicht mal mit Freunden treffen“, sagt die 48-Jährige. Zudem sei sie Reiseverkehrskauffrau und ihre Arbeit in diesem Beruf ruht derzeit. Aussicht auf Besserung? Nicht in Sicht. Um nicht sinnlos zu Hause zu sitzen, habe sie sich eine Übergangsbeschäftigung gesucht. „Ich arbeite derzeit als Pflegehilfskraft“, sagt die 48-Jährige. In einem Pflegeheim zu arbeiten, mindere ihre Einsamkeit ein bisschen. „Versucht hab ich schon vieles, um einen Partner zu finden, aber ich bin ziemlich groß.“ 1,83 Meter ist die blonde Frau. „Das grenzt die Auswahl sehr ein“, sagt Manja Müller.

Bis Mitte 30 sei sie auf der ganzen Welt unterwegs gewesen. Mit Partner oder gar Kindern wäre das nicht möglich gewesen. Doch jetzt sehne sie sich nach einem Leben in einer Partnerschaft. „Ich suche aktiv nach dem Mann an meiner Seite.“ Das ginge derzeit bedauerlicherweise nur über diese Single-Börsen im Internet. „Viel lieber würde ich jemanden im echten Leben kennenlernen“, sagt Manja Müller, zum Beispiel beim Wandern. Das liebe sie sehr.

Daher sei es sehr bedauerlich, dass die Single-Wanderungen, die Jens Löschel hier in der Gegend anbiete, derzeit nicht stattfinden können. „Ich habe schon zwei- oder dreimal mitgemacht und finde die Art und Weise, wie sie organisiert sind, sehr gut“, sagt Manja Müller. Nur einen Partner habe sie so noch nicht gefunden. Aber das sei nicht schlimm. „Sich einmal mit anderen Singles austauschen zu können, tut mir schon gut“, sagt sie.

Als Frau wie auf dem Fleischmarkt

Besonders schätze Manja Müller, dass die Treffpunkte jetzt nur noch angemeldeten Teilnehmern mitgeteilt werden. Denn es sei schon vorgekommen, dass nach Veröffentlichung der Treffpunkte Herren im Auto herumstanden, die nur darauf aus waren, zu schauen, ob passende Frauen dabei seien. „Da fühlt man sich als Frau wie auf dem Fleischmarkt“, sagt die Single-Frau. Das sei es auch, was sie an Single-Börsen so abschrecke. Da würden Männer die Frauen nur nach dem Aussehen aussieben. Das sei ihr zu oberflächlich.

„Genau das will ich vermeiden, indem ich die Startpunkte der Single-Wanderungen nur den Teilnehmern bekannt gebe“, sagt Wander- und Naturführer Jens Löschel aus Zeulenroda. Er bietet seit 2015 Single-Wanderungen an. „Auf die Idee gekommen bin ich, weil es hier in der Gegend kaum Angebote speziell für Alleinstehende gibt“, sagt der Wanderführer. Vor Corona seien bis zu 20 Singles zu den Wanderungen gekommen. Bis zu zwei Drittel seien Frauen mittleren Alters.

Es bleibt nur das Spazierengehen

„Ich kann mir vorstellen, dass es für viele Singles gerade eine sehr schwere Zeit ist, diese Distanzierung so lange auszuhalten“, sagt Jens Löschel. Das könne den ein oder anderen total herunterziehen. Einsamkeit sei ein großes Problem. Wenn nicht mal die Wanderungen in der Gruppe stattfinden können, was bliebe da noch, um sich ungezwungen zu treffen?

Auch Manja Müller sieht das als ein großes Problem. „Nirgends kann man sich auf neutralem Terrain treffen, weil Restaurants und Cafés geschlossen sind. Es bleibt nur das Spazierengehen.“ Manchmal kann sie das Alleinsein nicht mehr ertragen, wie sie sagt. „Die Einsamkeit macht mich traurig“, sagt sie. Dieses Leben auf Distanz mache die Menschen auf Dauer kaputt, vor allem seelisch.

*Name durch die Redaktion geändert