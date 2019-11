Affäre in der Ehe: Warum die Geliebte fast immer verliert

Berlin. Wie Frauen in die Rolle der Langzeitgeliebten rutschen und warum er sich nicht von seiner Frau trennt. Auch wenn es so sehr schmerzt.

Während Britta (34)* mit ihren Freundinnen am Wannsee sitzt, schielt sie auf das Handy in der Seitentasche ihres roten Rucksacks. Fast alle fünf Minuten. Ihre Freundinnen kennen das Spiel schon. Ruft er an oder meldet er sich per SMS, wird Britta eine Ausrede finden, ihre Sachen zu packen und sofort los zu müssen. Die Nachbarin braucht den Ersatzschlüssel, sie fühlt sich nicht gut oder habe einfach eine Abgabe bei der Arbeit vergessen, wird sie dann sagen. Er will sie dann treffen.