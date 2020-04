In leeren Eierschalen lassen sich gut Sämlinge aufziehen.

Osterdekorationen können so einfach sein - und dafür muss es gar nicht das olle angemalte Ei sein. Wie wäre es mal mit Eierschalen als Pflanzgefäße?

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eierschalen als Anzuchtgefäße nutzen

Ostern fällt in vielen Familien zwar in diesem Jahr anders aus, aber nicht aus. Auf Dekoration muss also keiner verzichten.

Wie wäre es, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen? Vorsichtig aufgeschlagene Eierschalen lassen sich noch weiternutzen, etwa als kleine Töpfe, in denen Samen treiben können. Dazu rät der Naturschutzbund Deutschland (Nabu).

Dafür einfach die oben um circa ein Drittel bis zur Hälfte geöffneten Schalen in einen Eierkarton stellen und mit Anzuchterde füllen. Die Samen hineingeben und angießen. Folie über dem Ei hält die Erde feucht, bis die Samen treiben.

Das Pflanzgewächs lässt sich natürlich für alle Pflanzen nutzen, die man später im Frühling in den Garten oder auf den Balkon setzen möchte. Werden die Schalen dann mit ihnen in die Erde gegeben, dienen sie als Dünger.

Aber auch zum Beispiel für temporäre Osterdekoration lassen sich die Eierschalen verwenden: Mit etwas eingefülltem Wasser als kleine Vasen für Blümchen oder für Gewürze. Die Eierschalen werden so zum dekorativen und praktischen Extra auf der Ostertafel zu den Feiertagen.