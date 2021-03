Drogendeal der Kripo mit staatlichem Geld: Teuer erkaufte Ermittlungen

Bei einer Razzia der Polizei wurden Ende Februar 2020 in Erfurt vier Menschen festgenommen. Es besteht der Verdacht des illegalen Handels mit Drogensicherstellen.

Erfurt. Die Thüringer Drogenfahndung hat mehrere Zehntausend Euro in Scheingeschäfte investiert. Das ist Thema bei zwei Prozessen.

Ende Januar vor einem Jahr durchsuchen Polizisten am späten Nachmittag Schließfächer am Erfurter Rathaus. Derzeit sind sie abgebaut, aber lange Zeit konnte dort, an der Ecke zur Rathausgasse, jeder Gepäck oder Einkäufe gegen eine Gebühr deponieren.