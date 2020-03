Neue Wohnung für den Job So lässt sich das Finanzamt an Umzugskosten beteiligen

Berlin Viele Menschen sitzen nun an der Steuererklärung für 2019. Wer in dem Jahr seine Wohnung gewechselt hat, kann den Staat eventuell an den Kosten beteiligen - braucht dafür aber einen speziellen Grund.