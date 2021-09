SEK-Einsatz auf der A9 in Bayern.

Hilpoltstein Auf der Autobahn A9 in Bayern ist es zu einer Festnahme gekommen. Ein bewaffneter Mann soll sich in einem Reisebus aufgehalten haben.

In Bayern wurde ein Abschnitt der Autobahn A9 voll gesperrt

Ein bewaffneter Mann soll sich in einem Reisebus aufgehalten haben

Dies löste einen Großeinsatz der Polizei aus

In einem Reisebus auf der Autobahn A9 in Bayern ist es am Dienstagabend vermutlich zu einer Geiselnahme gekommen. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Die Polizei hatte wegen eines mutmaßlich bewaffneten Fahrgastes die Strecke zwischen den Anschlussstellen Hilpoltstein und Greding in beide Richtungen komplett gesperrt.

Lediglich die beiden Busfahrer waren noch mit dem mutmaßlich bewaffneten Fahrgast in dem Bus, wie ein Sprecher der Polizei Mittelfranken der Deutschen Presse-Agentur zunächst sagte. Die anderen Passagiere befanden sich außerhalb des Fahrzeugs.

Der Verkehr wird von der #A9 an den Anschlussstellen #Hilpolstein und #Greding abgeleitet. Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer den gesperrten Bereich großräumig zu umfahren. https://t.co/khHMiQfGp7 — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) September 21, 2021

Reisebus auf A9: SEK im Einsatz

Nach Informationen der "Bild" kam der Reisebus aus dem Ausland. Dem Polizeisprecher zufolge hielt das Fahrzeug gegen 17 Uhr auf dem Seitenstreifen der A9. Stunden später - gegen 21.30 Uhr - griffen Kräfte eines Spezialeinsatzkommando (SEK) zu und nahmen den Tatverdächtigen schließlich fest. Was in der Zwischenzeit genau geschah, hat die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mitgeteilt.

Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch niemand verletzt. Ob der Täter wirklich eine Waffe bei sich hatte, sei noch unklar, so der Polizeisprecher. Er habe dies behauptet. Auch die Zeugenaussagen gingen auseinander.

Der weiße Reisebus steht auf der Autobahn 9 in Fahrtrichtung München. In dem Fahrzeug kam es vermutlich zu einer Geiselnahme. Foto: Ralph Goppelt/Vifogra/dpa

Mutmaßliche Geiselnahme: Auch ICE-Strecke war gesperrt

Wegen der Bedrohungslage war auch die nahe ICE-Strecke Nürnberg-Ingolstadt am Dienstagabend zeitweise gesperrt worden. Das bestätigte eine Sprecherin der Deutschen Bahn in Berlin.

Die Strecke sei zwischen Allersberg (Rothsee) und Kinding "auf Anordnung der Behörden" zeitweise nicht mehr befahren worden. Es habe eine Umleitung gegeben. Noch am Abend vor 21.45 Uhr sei die Sperrung aber wieder aufgehoben.

Mehr dazu in Kürze. (dpa/fmg)

