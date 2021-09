Berlin Hackern ist es offenbar gelungen, Accounts von Attila Hildmann zu übernehmen. Nun könnte sich die Justiz für die Daten interessieren.

Hacker haben den Internetauftritt von Attila Hildmann gekapert. Wer am Montag die Seiten des bekannten Verschwörungstheoretikers und Corona-Leugners, wie etwa "attila-hildmann.de" aufrief, bekam lediglich das Logo der Grupppe Anonymous und ein Bekennervideo zu sehen. Darin geben die Hacker und Digital-Aktivisten bekannt, dass sie nicht nur die Kontrolle über die mehr als zwei Dutzend von Hildmann betriebenen Websites erlangt hätten, sondern auch seine Telegram-Kanäle und E-Mail Postfächer übernommen hätten.

Zudem will Anonymous auch Zugriff auf Kontakt- und Personendaten seiner Follower und Kunden sowie persönliche Notizen Hildmanns erlangt haben. In den kommenden Tagen wollen die Hacker Informationen an Presse und Behörden weiterleiten. Bei Hildmann handele es sich um "ein weinerliches Kind", dessen wahres Gesicht nun offenbart werde.

Inhalt von Hildmanns Daten könnte strafrechtlich relevant werden

Der Inhalt der Daten könnte durchaus pikant sein. In einem Bericht der Unterstützerseite anonleaks.net ist die Rede davon, dass sich im Adressbuch Hildmanns die Kontakte von mehr als zwei Dutzend Sexarbeiterinnen befunden hätten. Das Portal schreibt von "Escorts, Dominas, Latex."

Aus pikant könnte aber sehr schnell brisant werden. Denn die Gruppe erhebt auch schwere Vorwürfe an die Berliner Justiz. Die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt ermittelt seit Monaten gegen Hildmann wegen Volksverhetzung, Bedrohung und Beleidigung in mehreren Fällen. Als die Staatsanwaltschaft im Februar jedoch Haftbefehl gegen ihn beantragte, bekam der ehemalige vegane Koch Wind davon.

Laut Recherchen von WDR und Süddeutscher Zeitung wurde er von einem Maulwurf aus Justizkreisen informiert. Hildmann setzte sich ins Ausland ab. Anonymous kündigte nun an, neue Informationen zu den Vorgängen zu veröffentlichen.

Uiuiuiui....: Attila Hildmann: The Final Chapter - Anonleaks https://t.co/8CDpWEfUn3 — Prof. Dr. Jan Böhmermann 🦠🤨 (@janboehm) September 13, 2021

Ehemaliger IT-Verantwortlicher liefert Hildmann ans Messer

Die Hacker-Operation mit dem Namen "Tinfoil" (Aluhut) ist laut Erzählung von Anonymous geglückt, weil Hildmanns ehemaliger IT-Verantwortlicher zum Überläufer wurde. Der Mann, der im Bericht von anonleaks.net nur als Kai bezeichnet wird, habe den Zugriff ermöglicht. Zudem habe er über einen längeren Zeitraum dafür gesorgt, dass Hildmann die Verantwortung für seine wichtigsten Websites und Telegram-Kanäle auf ihn übertrage.

Hildmann sei suggeriert worden, dass dies notwendig sei, damit die Staatsanwaltschaft darauf im Ernstfall nicht zugreifen könne. Nun wird der wohl auch in Zukunft die Kontrolle über diesen Teil seiner Internetpräsenz nicht wiedererlangen können. Andere Bereiche, in denen Kai lediglich Admin gewesen sei, dürfte Hildmann hingegen bald wieder kontrollieren.

Hildmann bestätigt Vorgänge auf Telegram

Gegenüber anonleaks.net erhebt Hildmanns ehemaliger IT-Chef in spe zudem auch eigene Vorwürfe gegen die Berliner Justiz. So habe er vermeintlich strafrechtlich relevante Videos von Hildmanns Plattform wtube an die Behörden weitergereicht. Diese hätten jedoch nicht reagiert. Kai warnte gegenüber anonleaks.net eindrücklich vor radikalen Anhängern Hildmanns. Es gäbe Follower, die zu allem bereit seien, wird er vom Portal zitiert.

Hildmann selbst hat sich mittlerweile in einem kleineren Telegram-Kanal per Sprachnachricht zu den Vorwürfen geäußert. Er bestätigte die Vorgänge. "Alle meine Kanäle sind jetzt weg. Alle Domains hat sich die Person mit einer Lüge gekapert", sagte Hildmann. Zudem habe er auch die Kontrolle über seinen Shop verloren und könnte daher seine Produkte aktuell nicht mehr verkaufen. Lesen Sie dazu auch: Amazon und Lieferando werfen Attila Hildmann raus

(fmg)