Hamburg. Der Besuch des Verschwörungstheoretikers Hildmann in Hamburg wurde bei Twitter angekündigt. Danach soll er angegriffen worden sein.

Der als Vegankoch und Verschwörungstheoretiker bekannte Attila Hildmann hat bei einem Besuch in Hamburg gleich zweimal die Polizei auf den Plan gerufen. Offenbar hatte der Organisator zahlreicher Corona-Demos am Dienstag im NH Hotel an der Hamburger Schäferkampsallee eingecheckt. Das hatten offensichtlich auch seine Gegner und Gegnerinnen mitbekommen.