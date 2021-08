Berlin/Schortens In einem Impfzentrum in Friesland wurden wohl Tausende Corona-Impfungen manipuliert. Eine Mitarbeiterin wird verdächtigt.

Es ist nicht nur für die niedersächsischen Behörden ein Albtraum, sondern auch für Tausende Privatpersonen, die sich bisher in Sicherheit vor dem Coronavirus wähnten: In einem Impfzentrum in Schortens in Ostfriesland wurden wohl sehr viel mehr unwirksame Corona-Impfungen gespritzt als sein ursprünglich angenommen.

Nach neuesten Erkenntnisse des Landesgesundheitsamts Niedersachsen und des Landkreises Friesland dürften sich die schlimmsten Befürchtungen erfüllt haben: Eine Mitarbeiterin des dortigen Impfzentrums könnte bereits im Frühjahr bis zu 8557 Spritzen lediglich mit Kochsalzlösung aufgezogen haben. Bisher war lediglich von einer geringen Zahl von möglichen Fällen ausgegangen worden.

Ermittlungen wegen unwirksamer Impfungen: Mitarbeiterin des Impfzentrums unter Verdacht

Laut Behörden ergaben sich durch die polizeilichen Ermittlungen gegen die Verursacherin, die bereits im April aufgefallen war, Hinweise auf eine womöglich wesentlich größere Dimension. Demnach geht es um Impfungen im Impfzentrum des Landkreises Friesland in Schortens zwischen dem 5. März und dem 20. April, jeweils zu bestimmten Zeiten. Ob tatsächlich Impfstoff durch Kochsalzlösung ersetzt wurde, ist unklar. Die Ermittler sprachen von einer „Gefahr“.

Hintergrund ist der Fall einer früheren Mitarbeiterin des Roten Kreuzes, die in dem Impfzentrum Spritzen für die Corona-Impfungen vorbereitete. Ende April hatte sie nach früheren Angaben der Betreiber gegenüber einer Kollegin zugegeben, sechs Spritzen lediglich mit einer Kochsalzlösung aufgezogen zu haben, nachdem ihr eine Biontech-Impfstoffampulle versehentlich heruntergefallen sei. Die Krankenschwester wurde danach umgehend entlassen.

Polizei: Politisches Motiv wird nicht ausgeschlossen

Zu genau diesen sechs Fällen ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft Oldenburg. Staatsanwalt Matthias Rennecke untersuche die Kochsalz-Impfungen wegen des Straftatbestands der gefährlichen Körperverletzung in mittelbarer Täterschaft. Allerdings gelte für die Verdächtige die Unschuldsvermutung. Sowohl für die sechs Fälle als auch für die möglicherweise rund 8.500 weiteren betroffenen Impfungen „brauchen wir die überwiegende Wahrscheinlichkeit einer Täterschaft, um Anklage zu erheben".

Laut mehreren Medienberichten sieht die Polizei mittlerweile auch ein mögliches politisches Motiv bei der Tatverdächtigen. Nach Angaben der Behörden hatte sie sich in der Vergangenheit vereinzelt kritisch über Corona in sozialen Medien geäußert. Am Mittwoch erklärte die Sprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven, Janina Schäfer, dem Evangelischen Pressedienst (epd): „Die Frau selbst macht von ihrem Schweigerecht Gebrauch und lässt sich anwaltlich vertreten.“

Nach Impfungen mit Kochsalzlösungen im April im Kreis Friesland könnten nach Behörden-Angaben bis zu 8557 Menschen betroffen sein. Foto: Mohssen Assanimoghaddam / dpa

Tausende Menschen müssen in Friesland nun nachgeimpft werden

Dass nun Tausende Menschen betroffen sind, stellt die Behörden vor eine Mammutaufgabe: Die nicht richtig Geimpften müssen nun alle ausfindig gemacht und informiert werden. Außerdem sollen schnellstmöglich Nachimpfungen durchgeführt werden. Am Mittwoch erklärte das niedersächsische Gesundheitsamt, bereits mehr als 2000 Menschen hätten sich bereits dafür angemeldet.

Nach dem Bekanntwerden des ursprünglichen Vorfalls im April waren etwa 200 Menschen zu einem Antikörpertest und einer eventuellen Nachimpfung eingeladen worden, weil sich nicht mehr nachvollziehen ließ, an wen die sechs Spritzen im Betrieb genau verabreicht worden waren. Kochsalzlösung wird regulär zur Verdünnung der Impfflüssigkeit eingesetzt und ist für den Körper unschädlich.

„Nachholimpfungen“ in Friesland: RKI und Stiko geben Zustimmung

„Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen besteht die Gefahr, dass die Verursacherin auch in weiteren Fällen anstelle des Impfstoffs nur eine Kochsalzlösung in den Spritzen aufgezogen hat“, teilten die Behörden sowie der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes als Betreiber nun aber weiter mit. Angesichts der „unklaren Situation“ sei es wichtig, dass allen möglicherweise Betroffenen nun zeitnah „Nachholimpfungen“ angeboten würden. Die Zahl der potenziell unfreiwillig Nicht-Geimpften wurde dabei mit 8557 angegeben.

Weitere Einzelheiten zu den Ermittlungen teilten sie zunächst nicht mit. Das Vorgehen mit Blick auf die Nachholimpfungen wurde demnach mit dem Robert-Koch-Instituts (RKI) und der Ständigen Impfkommission abgestimmt und entschieden. Diese seien auch außerhalb der üblichen Impfintervalle unbedenklich.

Alle betroffenen Bürger würden direkt angeschrieben und erhielten schnell Impftermine, hieß es. Ein Bürgertelefon sei eingerichtet worden. Antikörpertests zur Überprüfung des Impfstatus seien nach der langen Zeit nicht aussagekräftig genug. (bml/afp)