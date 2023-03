Boris Becker nimmt einen Monat nach seiner Haftentlassung die Arbeit für Eurosport wieder auf. Wie der TV-Sender am Dienstag mitteilte, zählt der 55-Jährige zum Expertenteam für die Australian Open, die am 16. Januar starten.

Berlin. Vor wenigen Monaten wurde er aus der Haft entlassen. Nun meldet sich Ex-Tennisprofi Boris Becker als Unternehmer und Werbebotschafter zurück.

Ex-Tennisprofi Boris Becker ist erst seit wenigen Monaten wieder auf freiem Fuß, aber untätig bleibt er nicht. Bereits im Januar kommentierte er im Expertenteam von Eurosport die Australian Open. Und auch andere Jobs scheint Becker sich zurückholen zu wollen: Er hat einen neuen Werbe-Deal an Land gezogen, diesmal mit einem Fensterversandhändler.

Becker wirft nach Haftentlassung Geld zum Fenster raus

Es ist ein Comeback, das der Ironie nicht entbehrt: Nur drei Monate nach seiner Haftentlassung verdient Ex-Tennisprofi Boris Becker sein Geld wieder mit Werbung. Im neuen Spot der Firma Fensterversand.com wirft der 55-Jährige Geld aus dem Fenster und warnt gleichzeitig davor, es nicht zu tun.

Ganz selbstironisch, war Becker doch Ende April 2022 in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe vorenthalten hatte. Mitte Dezember entließ man ihn nach 231 Tagen in Haft. Möglich machte es eine Sonderregelung für ausländische Häftlinge.

Boris Becker: Tennis-Legende verdient 25 Millionen US-Dollar mit Werbung

Einen Teil seiner Einnahmen muss Becker laut Medienberichten auch nach seiner Haft noch an seine Insolvenzverwalter abtreten. Dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, meldet er sich nun als Werbegesicht zurück.

Mit Werbe-Deals kennt die Tennis-Legende sich schließlich aus: Schätzungsweise 25 Millionen US-Dollar soll Becker im Laufe seines Lebens allein mit Werbung verdient haben – etwa so viel wie mit seiner Tennis-Karriere.

Becker war bereits Markenbotschafter für Mercedes-Benz und machte Werbung für den Nürburgring. Aber auch für Online-Glücksspiel und das Baumarktunternehmen Praktiker rührte er die Werbetrommel.

Sein wohl kultigster Werbespot entstand in den Neunzigern mit und für den Internetanbieter AOL. "Bin ich da schon drin, oder was?", fragt ein junger Boris Becker über den Computerbildschirm hinweg ungläubig in die Kamera. War er – und ist es nach wie vor. Seinen neusten Deal will der 55-Jährige am Freitag um 11.50 Uhr vorstellen. (mit dpa)